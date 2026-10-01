Pensionistas de CCOO Euskadi reclaman una sanidad pública "fuerte" y una ley integral "que proteja a los mayores"

Archivo - Una persona mayor sale del centro de Salud - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pensionistas de CCOO Euskadi han reclamado una sanidad pública "fuerte" y una ley integral "que proteja a los mayores" con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad.

En un comunicado la central sindical ha afirmado que este colectivo pretende transmitir el "mensaje claro" de que "las personas mayores no son una carga" sino "parte esencial de la sociedad y titulares de derechos".

CC.OO Euskadi ha afirmado que "el envejecimiento avanza" en el conjunto estatal, con el 20,7% de la población de más de 65 años. En Euskadi, según el Eustat, el porcentaje llega al 24%. Para la central sindical, este cambio "no se puede afrontar desde la improvisación ni con recursos públicos insuficientes".

También ha denunciado el aumento de las listas de espera en dependencia y ha destacado que el año pasado murieron en la Comunidad Autónoma Vasca 2.055 personas que esperaban una ayuda. De ellas, 2.045 "tenían ya el derecho reconocido, pero no recibían la prestación" y las otras diez "ni siquiera tenían resuelto su grado".

Por otra parte, ha criticado la "falta de financiación" del sistema y ha alertado del crecimiento de la prestación económica vinculada al servicio, "que obliga a muchas familias a pagar dos veces", lo que supone "un doble copago"

BRECHA DE GÉNERO

En su opinión, las desigualdades no desaparecen al dejar de trabajar ya que, en Euskadi, "la brecha de género" en las pensiones de jubilación es del 29,7% y "la pobreza sigue teniendo rostro de mujer", porque el 57,13% de quienes cobran una pensión no contributiva son mujeres.

Por eso, esta causa, el sindicato ha defendido "un sistema público de pensiones suficiente, sostenible y solidario, con una revalorización ligada al IPC". "Es un derecho construido con décadas de trabajo y cotizaciones", ha afirmado.

Por otra parte, el sindicato ha rechazado que esperar para ser atendido "se convierta en lo normal" y se ha opuesto a "desviar recursos a la sanidad privada". También ha exigido el gasto sanitario público hasta, al menos, el 7,5% del PIB y destinar a Atención Primaria el 25%, además de que la salud mental de las personas mayores "deje de estar en segundo plano".

CCOO ha exigido que la aprobación de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores "sea una prioridad política" y una norma que "garantice su protección en salud, vivienda, protección social y económica, protección jurídica, cultura y ocio". "Queremos vivir más y queremos vivir mejor", han concluido los pensionistas de CCOO Euskadi.