Pensionistas se movilizan en Bilbao para exigir un "plan de choque" para mejorar el sistema de cuidados

Manifestación de los pensionistas en Bilbao - MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pensionistas vascos se han movilizado este lunes en Bilbao, desde el Ayuntamiento hasta la sede de la Diputación foral de Bizkaia, para exigir un "plan de choque" para mejorar el sistema de cuidados.

Encabezados por un pancarta en la que se podía leer "SOS Zahar egoitzak eta zaintza" (SOS residencias de mayores y cuidados), los pensionistas se han preguntado si existe un sistema de cuidados que les cuida, teniendo en cuenta "las insuficiencias del sistema de cuidados".

En la protesta, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria ha apuntado que, aunque "existen diferencias", Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra "comparten graves deficiencias estructurales".

Esas deficiencias, a su juicio, están derivadas de "un reconocimiento condicionado del derecho subjetivo a cuidados", una "privatización masiva" de los servicios; una inversión pública "insuficiente en su mayor parte destinada a la concertación privada" y una pérdida de arraigo comunitario.

Las consecuencias son unos "servicios insuficientes"; unas "ratios mínimas" de personal que "no garantizan la calidad asistencial"; unas listas de espera "excesivas"; unas condiciones laborales "precarias"; unos cuidados "no remunerados" a cargo de las mujeres y un "elevado coste" de los servicios por "su escasez, insuficiencia y copago, falta de coordinación institucional y participación de las personas cuidadas, familiares y sectores implicados".

"Estamos en una situación de emergencia que requiere medidas de emergencia. Por ello, planteamos un plan de choque para garantizar los servicios y prestaciones necesarias, demandamos un compromiso interinstitucional para cambiar el rumbo de colisión de los servicios de cuidados", han añadido.

A su juicio, se debe mejorar el sistema de valoración de la dependencia, garantizar, plazas residenciales, centros de día y servicio de ayuda domiciliaria en función de la demanda real, establecer Ratios de personal que garanticen "una atención de calidad, colectiva y personal", reforzar los servicios de inspección o incrementar la financiación de los servicios de cuidados para garantizar su universalidad.

También han reclamado un compromiso mínimo de alcanzar en 2029 el 2,5% del PIB en cuidados de larga duración, así como la revisión del copago. Además, han incidido en que se deben "priorizar servicios descentralizados, de cercanía, públicos y comunitarios" y fortalecer los Servicios Sociales de Base para garantizar que cada persona cuidada en casa tenga asignada un/una trabajadora social de referencia.

Los pensionistas han señalado que las Diputaciones forales y los ayuntamientos deben dar una respuesta a estas demandas "improrrogables" para garantizar "un cuidado de calidad a todas las personas que lo necesiten".