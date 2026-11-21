Manifestación de los pensionistas vascos en Bilbao - MPEH

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pensionistas vascos se han manifestado este sábado en Bilbao para denunciar que, "con mentiras y bulos, algunos partidos atacan el sistema público de pensiones" y reclamar al Estado que se garantice su poder adquisitivo. "No vamos a permitir que PP y Vox vuelvan a imponer recortes", han subrayado. También han instado al Ejecutivo vasco y Navarro complementar la pensión mínima hasta equipararla con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Convocada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, la marcha ha partido a las doce y media del mediodía de la Plaza Elíptica y, tras recorrer el centro de Bilbao, ha concluido junto al Ayuntamiento.

Los pensionistas han denunciado que se pretende "reducir las pensiones públicas" y, además, "la cesta de la compra es cada día más cara".

El movimiento de pensionistas ha convocado la protesta, según ha explicado, ante el hecho de que, "con mentiras y bulos algunos partidos atacan al sistema público de pensiones de reparto y pretenden recortar nuestras pensiones".

Según han destacado, con sus movilizaciones en 2018 se logró que se incrementaran anualmente las pensiones con el IPC y se derogara "parte de los recortes" de las pensiones. "Y no vamos a permitir que PP y Vox los vuelvan a imponer", han subrayado.

Los pensionistas vascos han reclamado al Gobierno central y a la Diputación Permanente del Congreso "garantizar el poder adquisitivo de las pensiones", para lo que han exigido "una paga compensatoria para final de año del 2,5% y un 5% para las pensiones de enero y sucesivas".

También le han emplazado a equiparar la pensión mínima al SMI neto y asegurar el 100% de la pensión con 40 años cotizados para las jubilaciones anticipadas, además de "acabar con la brecha de género" en las pensiones.

COMPLEMENTOS EN EUSKADI Y NAVARRA

Por otro lado, el Movimiento de Pensionistas ha emplazado al Gobierno vasco que complemente la pensión mínima hasta el SMI en los presupuestos de 2027 y se establezca un SMI propio para los trabajadores de Euskadi.

En la misma línea, ha pedido al Ejecutivo de Navarra que "termine de complementar la pensión mínima con el SMI neto con carácter individual".