Pepón Nieto, Malena Alterio, Carmen Ruiz, María Adanez, Mario Gas estarán en la temporada 2026-2027 del Teatro Arriaga

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BILBAO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026-2027 del Teatro Arriaga de Bilbao, que se extenderá desde el próximo mes de agosto hasta junio de 2027, ambos meses incluidos, contará con propuestas teatrales con grandes nombres actuando o dirigiendo: Pepón Nieto, Malena Alterio, Carmen Ruiz, María Adanez, Mario Gas, Pep Tosar, Leonardo Sbaraglia, Daniel Veronese, Oriol Pla, Pilar Castro, Irene Escolar, Sergio Peris-Mencheta, Blanca Portillo, Juan Mayorga, Adriana Ozores, Loreto Mauleón, Ramón Barea, Itziar Lazkano o Pedro Casablanc.

El director artístico del Teatro Arriaga, Calixto Bieito, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, han dado a conocer esta mañana en rueda de prensa la programación de espectáculos que ofrecerá el Arriaga durante la temporada 2026-2027.

Según han recordado, ya esta a la venta el espectáculo "estrella" de la programación veraniega, que este año será la nueva producción de la compañía catalana La Cubana, su espectáculo 'La cuisine de ma cousine', que ocupará la cartelera del 13 de agosto al 13 de septiembre, incluyendo por tanto Aste Nagusia.

Por su parte, Bieito dirige 'Johannes-Passion', producido por el Teatro Arriaga junto al Théâtre du Châtelet de París, un espectáculo que contará con dirección musical de Konrad Junghänel, y la actuación de seis voces solistas, el Coro de Ópera de Bilbao y la Orquesta Barroca de Friburgo.

Además, el teatro bibaíno y Leioa Kantika Korala coproducen 'Lamiako 1979', una ópera contemporánea en euskera compuesta por Jon Saenz Rubio, con dirección musical de Basilio Astúlez y escénica de Lucía Astigarraga.

Junto con la Sociedad Coral de Bilbao, el Arriaga colabora para llevar a escena el espectáculo musical 'Arriagaren aterkia', también en euskera, dirigido a público infantil; con un universo sonoro de Nerea Alberdi y Aitor Etxebarria, un centenar de jóvenes cantantes, solistas, actrices y música electrónica; y todo bajo la direccion escénica de Ane Pikaza.

Del mismo modo, con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) impulsa el espectáculo 'Beethoven film concert', que consiste en la proyección de la película 'Beethoven' con la orquesta tocando en directo.

El Teatro Arriaga también colabora con otras cinco producciones vascas y alberga sus estrenos: Una historia de Bilbao, Bizipoza, Ím bath, Arturo Ui eta bere gorakada jasanezina y Grounded (Lurrean / En la tierra).

Por otro lado, han destacado que la programación 2026-27 contempla danza de primer nivel internacional, con: Tao Dance Theater, La Veronal, Sara Baras, Nationaltheater Mannheim Tanz; y circo asombroso a cargo de People Watching y de la Compagnia Finzi Pasca.

Entre los grandes espectáculos programados están la diversión de La Cubana en verano y Aste Nagusia; el musical más canalla, 'The book of Mormon', en diciembre; Six, el Musical, en febrero; o El otro del 27, en junio.

Por otra parte, el Teatro Arriaga sigue apostando por programas específicos como ABAO Txiki Arriagan y Lied Arriagan, y explora nuevos territorios con el ciclo de conciertos matinales Matinées Arriagan.

En mayo de 2027, el Teatro Arriaga será la sede de la Conferencia Internacional de Teatro de la European Theatre Convention (ETC), de la que se informará más adelante

Las entradas para todos los espectáculos de la temporada 2026-2027 estarán disponibles para el público a partir del lunes, 29 de junio, en los habituales canales de venta en la web o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.

Las excepciones son 'La cuisine de ma cousine', de La Cubana, cuyas entradas ya se pueden adquirir; y los espectáculos que se pondrán a la venta más adelante, que son en concreto el musical Six y las propuestas del festival Loraldia.