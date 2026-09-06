Permanece en dependencias policiales el detenido por el homicidio de un taxista en Azpeitia

Imagen tras el disparo con arma de fuego a un hombre en Azpeitia - ARNAITZ RUBIO/ EUROPA PRESS

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia (Gipuzkoa), en el que falleció un joven taxista tras recibir varios disparos, permanece este domingo en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial tras haber sido detenido este sábado por tras entregarse en una comisaría de Ondarroa (Bizkaia).

El homicidio ocurrió sobre las 20.15 horas del pasado martes, 1 de septiembre, en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima, de 31 años, falleció en el lugar. Según ha informado el departamento de Seguridad, inmediatamente se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor.

Ese martes, sobre las 23.25 horas, se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia. Tanto este vehículo como el de la víctima fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de la Ertzaintza para realizar inspecciones oculares en los mismos.

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) se hizo cargo de la investigación para identificar y detener al autor de los hechos.

Finalmente, tras varios días en los que se han realizado entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se entregó el sábado de madrugada en la comisaría de Ondarroa y se le incautó un arma de fuego corta que portaba.

Posteriormente, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego. El arrestado, al que le constan tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial. Este domingo continuaba en comisaría a la espera de comparecer ante el juez.