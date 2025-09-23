Las pernoctaciones hoteleras en el País Vasco ascienden un 4,3% en agosto respecto al mismo mes del año anterior

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en País Vasco crecieron un 4,3% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 927.238 pernoctaciones y encadena cinco meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, en los hoteles vascos se alojaron en agosto un 0,99% más de turistas que en el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 425.317 viajeros.

Por nacionalidad del visitante, 190.430 eran residentes en España, el 44,77% del total, mientras que 234.887 (55,23%) eran procedentes del extranjero. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,1% y los extranjeros aumentaron un 3,6%.

Del total de pernoctaciones en País Vasco, 432.803 las realizaron residentes en el Estado (un 46,68%), mientras que 494.435 (53,32%) fueron residentes en otros países.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 157,15 euros, lo que representa una subida del 7,1% interanual. En general, los precios subieron un 4,5% respecto al año anterior en País Vasco.

En total, en el País Vasco se alcanzó en agosto una ocupación del 79,09% y el sector hotelero empleó a 5.030 personas (un incremento del 10,6% interanual).

DATOS NACIONALES

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.