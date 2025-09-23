El personal de limpieza del Ayuntamiento de Eibar se concentra este miércoles por la mejora de sus condiciones laborales

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El personal de limpieza del Ayuntamiento de Eibar se concentrará este miércoles en la plaza Unzaga de la localidad guipuzcona, convocado por ELA, por la mejora de sus condiciones laborales. La concentración tendrá lugar a partir de las 12.00 horas.

En un comunicado, ELA ha denunciado que "tras varios meses de intentos de negociación con las empresas subcontratadas y con el Ayuntamiento de Eibar, la situación sigue sin resolverse".

En la actualidad, tres colectivos de trabajadores de limpieza municipal están en manos de dos empresas (Impacto y Bedu Avata), y los tres grupos de trabajo "tienen diferentes condiciones laborales", han criticado el sindicato, que ha denunciado que "esto provoca discriminación y precariedad".

Para ELA, "en lugar de avanzar hacia la equiparación, en algunos casos las condiciones han empeorado y se ha aplicado un convenio estatal mucho más precario, en concreto en el que gestiona Bedu Avata".

El sindicato ha recordado al Ayuntamiento de Eibar que debe "garantizar unas condiciones laborales dignas y justas para todas las personas que trabajan en las instalaciones municipales, independientemente de la empresa que gestione el servicio".