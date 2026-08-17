El personal de psiquiatría de Basurto soporta en su pabellón temperaturas de hasta 31,9 grados, según Inspección

Archivo - Ambulancias ante un pabellón del Hospital de Basurto, en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha emitido un informe que confirma que el personal que trabaja en el pabellón Escuza, de psiquiatría, del Hospital de Basurto soporta unas "condiciones muy inadecuadas de temperatura, agravadas en épocas estivales o de olas de calor", y que se han registrado mediciones de temperatura de hasta 31,9 grados en su interior.

En un comunicado, CCOO Euskadi, sindicato que presentó la denuncia ante la Inspección de Trabajo, ha recordado que Osakidetza conoce estas condiciones laborales "inadecuadas", por lo menos desde 2016, ya que "era conocedora de la no existencia de climatización en frío, así como de la necesidad de incluir actuaciones de mejora de ventilación y climatización en su planificación preventiva".

Tal como han señalado desde la central sindical, la tipología de las personas atendidas en este pabellón "implica, entre otras cosas, imposibilidad o limitación de la apertura de ventanas para la ventilación natural, al estar esas ventanas cerradas con llave".

De esta manera, CCOO Euskadi ha remarcado que el informe de la Inspección de Trabajo concluye que hay una "deficiencia estructural derivada de la falta de climatización en frío general de pabellón", y que esto se relaciona de forma directa con que "se hayan registrado temperaturas interiores superiores a los valores reglamentarios".

REQUERIMIENTO A OSAKIDETZA

Finalmente, desde la Inspección de Trabajo se requiere a Osakidetza que aborde la climatización en frío del pabellón Escuza, a través un informe técnico de viabilidad que incluya un cronograma de medidas estructurales para garantizar unas condiciones térmicas adecuadas.

También, en el citado pabellón, se he requerido un plan de actuación inmediato frente a las altas temperaturas anexable al ya existente para la OSI Bilbao-Basurto, y un programa de mediciones termo higrométricas durante los episodios de calor.

A raíz del contenido del informe, el responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha denunciado "la falta de actuación de Osakidetza ante la problemática de las altas temperaturas en el pabellón Escuza".

A su juicio, el hecho de que Osakidetza conociera esta situación desde hace una década, tal y como ha constatado la Inspección de Trabajo, y que, pese a haber sido denunciada previamente, no se haya adoptado una solución definitiva, "evidencia una grave falta de actuación para proteger la salud tanto de las personas trabajadoras como de las personas usuarias del servicio de psiquiatría".

Por ello, CCOO Euskadi insta a Osakidetza a que se acometa "de manera inmediata las obras para la climatización en frío del pabellón Escuza" porque "no cabe seguir demorando una actuación que resulta imprescindible para proteger tanto a las personas atendidas como a las personas trabajadoras del centro".

Según se concluye desde el sindicato, "la propia Inspección de Trabajo establece que la especificidad de las personas atendidas en el mismo no puede ser una excusa ni operar como justificación para mantener condiciones termo higrométricas inadecuadas"