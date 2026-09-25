Personalidades del cine se concentran en San Sebastián en apoyo a la película 'Naza' y sus directores

Concentración en San Sebastián de apoyo a los directores de la película 'Naza' - UNANUE - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personalidades del cine han firmado un manifiesto y se han concentrado este viernes por la tarde en la alfombra roja del Palacio de Congresos Kursaal donostiarra, sede del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en apoyo a la película 'Naza' y sus directores, los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ante las amenazas que están recibiendo.

Bajo el lema 'We are Naza too', la movilización ha comenzado a las siete y media de la tarde en la alfombra roja del Kursaal, donde se ha hecho público el manifiesto 'Naza, contra el genocidio y por la libertad de expresión', que han firmado numerosos agentes del sector para apoyar y solidarizarse con los directores de 'Naza', que no han podido acudir al Zinemaldia "por correr riesgo sus vidas".

Hasta el momento unas 900 personalidades del mundo del cine han suscrito este documento. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo, Alberto Ammann, Antonio de la Torre, Melani Olivares, Willy Toledo, Juan Diego Botto, Antonio Resines, Iván Massagué, Kity Mánver, Silvia Alonso, Javier Bardem, Tamar Novas, Luis Tosar, Javier Cámara, Maribel Verdú, etc. Durante la movilización de este viernes se ha leído un comunicado y se ha hecho público el listado de adhesiones del manifiesto.

Decenas de personas se han sumado a la movilización, enarbolando banderas de Palestina, con la presencia, entre otros, del director del Festival, José Luis Rebordinos, y el director de la Filmoteca, Josean Fernández.

Han leído el manifiesto el director de cine Rodrigo Sorogoyen, los directores José Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi, la directora Estibaliz Urresola, y las actrices Pili Guerra y Mireia Gabilondo, en euskera y castellano.

Han expresado su voluntad de que más personas se vayan adhiriendo al manifiesto y, tras la lectura del mismo, se han concentrado con gritos de 'boicot Israel'. El manifiesto denuncia la persecución contra los directores Yuval Abraham y Rachel Szor, los directores de NAZA, que recoge el testimonio de 24 miembros del ejército y la inteligencia de Israel que "confiesan cómo las matanzas masivas son deliberadas y sistémicas contra el pueblo palestino".

Además, destaca que, como represalia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha anunciado una ley para revocar la nacionalidad a quienes difamen a los soldados y el Ministerio de Cultura ha pedido al servicio de inteligencia que investigue a los directores por traición.

El texto también recoge que estos cineastas sufren "graves amenazas de muerte", por lo que no han podido acudir a San Sebastián a presentar la película. Asimismo, los firmantes piden el cese inmediato del genocidio, denuncian la persecución, censuras y amenazas, y manifiestan su apoyo y cariño a los cineastas.