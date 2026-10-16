El PIB crece en Euskadi un 2,2% interanual en el tercer trimetre y el empleo un 1,3%

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BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía Vasca ha crecido un 2,2% en el tercer trimestre del año, respecto al mismo periodo del año anterior, y el empleo aumentó un 1,3%, con una creación de unos 12.700 puestos de trabajo.

Según las estimaciones del avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat y hechas públicas este viernes, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma Vasca ha crecido un 2,2% durante el tercer trimestre, respecto al mismo periodo de 2025. La comparativa con el segundo trimestre del año, refleja un incremento de la economía vasca del 0,5%.

La información económica coyuntural disponible en el momento de elaboración del avance apunta a que el crecimiento del tercer trimestre del año se apoya en "una evolución positiva del sector de la construcción y de los servicios".

El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido interanualmente un 1,3%, lo que supone una creación de alrededor de 12.700 puestos de trabajo. Respecto al trimestre precedente, el crecimiento estimado es de un 0,3%.