El PIB vasco registra en el primer trimestre un crecimiento interanual del 2,2% y del 0,5% respecto al precedente

Obras en construcción - EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi ha avanzado en el primer trimestre del año un 0,5% en relación a los tres meses anteriores, tras un crecimiento interanual del 2,2%, según datos elaborados por Eustat. El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido un 0,2% en relación con el trimestre precedente, lo que supone un crecimiento en términos interanuales de un 1,3%, un total de 12.434 puestos de trabajo netos más que el primer trimestre del año anterior.

Estas estimaciones del primer trimestre del año, que incorporan toda la información económica coyuntural disponible en el momento de su elaboración, ratifican las estimaciones del crecimiento del PIB y del empleo obtenidas en el Avance de las Cuentas trimestrales de Eustat del pasado 17 de abril.

Ese crecimiento interanual del 2,2% se sitúa por encima de la última estimación realizada para la economía de la Zona Euro (0,8%), así como para el conjunto de la Unión Europea (1,0%). En el Avance de la Contabilidad nacional trimestral de España del 30 de abril, por su parte, se estimó un crecimiento interanual para el conjunto del Estado del 2,7%, por encima del vasco.

En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, en el primer trimestre de 2026 Bizkaia presenta un crecimiento interanual del 2,3%, y en Álava y en Gipuzkoa del 2,0%. En relación con el trimestre precedente, el crecimiento ha sido del 0,5% en Bizkaia, y del 0,4% tanto en Álava como en Gipuzkoa.

SECTORES

Desde el punto de vista de la Oferta, la evolución del valor añadido ha sido positiva en términos interanuales en el sector de la construcción y de los servicios, mientras que en términos intertrimestrales el avance del PIB se debe únicamente al comportamiento positivo de los servicios.

El sector Primario ha registrado un descenso en su valor añadido en términos reales del 0,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior y de un 0,6% respecto al trimestre precedente.

En el sector de la Industria, el valor añadido en términos interanuales ha descendido un 0,3%, siendo en el caso de la Industria manufacturera el retroceso del 0,2%. En relación con el cuarto trimestre de 2025, tanto el conjunto de la Industria como la Industria manufacturera se han contraído, un 1,1% y un 0,9%, respectivamente.

El sector de la Construcción presenta en el primer trimestre de 2026 un incremento interanual del valor añadido en términos reales del 2,5%, aunque con respecto al trimestre precedente sufre un retroceso del valor añadido de un 1,5%.

La actividad global en el sector Servicios ha aumentado un 2,9% respecto al mismo trimestre del año 2025, lo que supone un aumento en su valor añadido de un 1,1% en relación con el último trimestre del año anterior.

El comportamiento de los Servicios durante este último trimestre ha sido positivo en las tres ramas desagregadas. La rama de Comercio, hostelería y transporte ha registrado un ascenso de su valor añadido del 3,4% sobre el primer trimestre del año anterior, tras un avance del 1,5% en relación con el trimestre precedente.

El Eustat ha subrayado que el crecimiento interanual ha sido también "significativo" en la rama de Resto de servicios -que engloba actividades tales como inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, así como financieras y de seguros-, con una tasa de crecimiento del 3,1% en términos interanuales; en relación con el trimestre anterior, el incremento ha sido del 0,9%.

Por último, en la rama de Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, tras avanzar un 0,7% en relación con el trimestre precedente, el crecimiento del valor añadido respecto al observado el primer trimestre del año 2025 se ha situado en el 2,0%.

El comportamiento interanual de los agregados sectoriales ha originado un incremento interanual en el Valor añadido de Euskadi de un 2,1% en el primer trimestre de 2026, situándose un 0,4% por encima del observado el trimestre precedente.

DEMANDA

Desde el lado de la Demanda, los crecimientos han sido generalizados. El Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (Consumo privado) presenta un incremento interanual del 2,7%, tras un ascenso con respecto al trimestre precedente de un 0,7%. El Gasto en consumo final de las administraciones públicas ha aumentado en relación con el mismo trimestre del año 2025 un 4,1%, situándose un 2,1% por encima del estimado para el trimestre precedente.

La evolución conjunta del consumo público y del privado determina un aumento interanual del Gasto en consumo final del 3,0% que, en relación con el cuarto trimestre del año 2025, implica un crecimiento del 1,0%. En la Formación bruta de capital (Inversión), la expansión interanual se ha situado en un 4,8%, con un avance del 0,3% en relación con el trimestre precedente.

La inversión en Bienes de equipo ha registrado un ascenso del 5,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone un ascenso en términos intertrimestrales de un 0,7%. En el Resto de formación bruta de capital, más ligado a la evolución de la construcción, el crecimiento interanual se ha situado en un 4,3%, tras estimarse un estancamiento con respecto al trimestre precedente (0,0% de variación).

La Demanda interna, compuesta por el Gasto en consumo final y la Formación bruta de capital, ha experimentado en el primer trimestre del año un crecimiento interanual del 3,5%.

APORTACIÓN NEGATIVA DEL SECTOR EXTERIOR

Este crecimiento se sitúa por encima del estimado para el conjunto del PIB (2,2%), por lo que la aportación del Sector exterior ha sido negativa durante el primer trimestre del año.

En concreto, las Exportaciones de bienes y servicios han descendido un 1,4% en términos interanuales, mientras que las Importaciones han sido un 0,5% superiores a las observadas el primer trimestre del año anterior. El saldo exterior, por consiguiente, ha contribuido de forma negativa a la evolución interanual del conjunto de la economía de Euskadi durante el primer trimestre de 2026.

Respecto a los niveles de empleo (medido en Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), el conjunto del empleo ha crecido un 1,3% en relación con el primer trimestre del año 2025, tras un ascenso del 0,2% con respecto al trimestre precedente. En total, se contabilizan 12.434 puestos de trabajo netos más que el primer trimestre del año anterior.

En el sector Primario el empleo ha descendido un 0,2% respecto al primer trimestre del año 2025, aunque en términos intertrimestrales asciende un 1,0%. En la Industria, el retroceso interanual de puestos de trabajo se sitúa en el 0,2%, lo que supone un nivel de empleo un 0,1% menor que en el trimestre precedente.

La evolución del empleo ha sido positiva en la Construcción en términos interanuales (ascenso del 1,2%) aunque en términos intertrimestrales ha retrocedido un 0,9%. Por último, en el sector Servicios el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha aumentado un 1,7% en términos interanuales, tras avanzar un 0,4% en términos intertrimestrales.