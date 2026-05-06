La piloto vasca Ángela Vilariño regresará al Campeonato Europeo de Montaña tras superar un cáncer de mama

Angela Vilariño. - BGMEDIA

SAN SEBASTIÁN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La piloto vasca Ángela Vilariño volverá esta temporada al Campeonato Europeo de Montaña al volante de un Porsche 911 GT3 tras superar un cáncer de mama, según ha anunciado en un comunicado.

Vilariño ha confesado que afronta este "nuevo reto deportivo" con "ilusión y ambición". La piloto vasca ha conseguido múltiples victorias absolutas y títulos nacionales e internacionales en su carrera y se proclamó Campeona de la Copa de Europa Femenina en dos ocasiones, en los años 2006 y 2016.

Vilariño vuelve a la competición tras cinco años de tratamiento contra el cáncer de mama que ha superado. La piloto recibió el alta médica en diciembre de 2025.

Según ha indicado, "como símbolo de superación, esperanza y apoyo a la lucha contra esta enfermedad", tanto su casco como el Porsche 911 GT3 lucirán una decoración en color rosa durante toda la temporada. "Estoy muy contenta e ilusionada con este proyecto y con volver al Campeonato de Europa de Montaña con un coche tan especial como el Porsche 911 GT3", ha confesado.

Para ella, "después de todo lo vivido durante estos años", poder volver a competir al máximo nivel significa "muchísimo". La piloto ha agradecido el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, del Ayuntamiento de Irun, Alpinestars, Arai, Grupo BG Media y a Fito Cabrales y su grupo Fito & Fitipaldis por apoyar este proyecto.