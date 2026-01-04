El PIN del BEC se despedirá este lunes con la VIII Carrera de Navidad

Archivo - Participantes en la Carrera de Navidad del PIN - ASIER CAMACHO-BEC - Archivo

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parque Infantil de Navidad (PIN) que acoge el Bilbao Exhibition Centre (BEC) cerrará su 59ª edición el próximo lunes, 5 de enero, jornada en la que celebrará su VIII Carrera de Navidad, con un máximo de 600 participantes en sus distintas categorías.

Según han explicado desde el recinto ferial, ubicado en la localidad vizcaína de Barakaldo, el PIN ha reafirmado en esta última edición su apuesta por "una diversión que educa, se comparte y deja huella".

El deporte ha tenido "un papel destacado" a lo largo de toda la edición y ha sido "el aliado para fomentar hábitos de vida saludables desde la infancia, un compromiso que mantiene el PIN edición tras edición", han señalado sus responsables.

Así, con la colaboración de las federaciones vizcaínas de las distintas disciplinas, los niños han podido practicar baloncesto, balonmano, béisbol, miniatletismo y tenis de mesa. Además, este año se ha incorporado el skate al PIN con clases de iniciación y sesiones libres tuteladas.

En la última jornada del PIN, el lunes 5 de enero, se desarrollará la VIII Carrera de Navidad, organizada por BEC en colaboración con la Federación Atlética Vizcaína. Se trata de "una cita deportiva pensada para todas las edades", que se realizará en el pabellón 2 y ofrecerá la posibilidad de "compartir un rato entre amigos o familia mientras que se fomenta un modo de vida saludable".

La prueba está abierta a todas las personas que deseen participar, federadas o no, y contará con un máximo de 600 participantes entre todas las categorías.

A las 11.10 horas tendrá lugar la carrera Infantil masculina y femenina, con un recorrido de 900 metros, y a las 11.20 horas está programada la categoría Alevín masculina y femenina, con 600 metros. A las 11.25 horas, comenzará la prueba Benjamín masculina y femenina, con 300 metros, y a las 11.30 horas la categoría Prebenjamín masculina y femenina, también con 300 metros.

Después, a las 11.35 horas dará comienzo la carrera Txikia femenina, con un recorrido de 60 metros, y a las 11.40 horas la Txikia masculina, igualmente de 60 metros. Finalmente, a las 11.50 horas, se celebrará la carrera popular familiar, con un recorrido de 300 metros.

Las inscripciones (a través de https://pin.bilbaoexhibitioncentre.com/actividades/viii-carr...) permanecerán abiertas hasta este sábado, 3 de enero, o hasta agotar las plazas disponibles. La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba en el guardarropa del pabellón 2.