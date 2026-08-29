Pirotecnia Di Matteo Fireworks gana el XXXIV concurso internacional de fuegos artificiales de Aste Nagusia

Fuegos artificiales en Aste Nagusia - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pirotecnia Di Matteo Fireworks, procedente de Italia, ha sido reconocida con el Premio del Jurado del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao en su XXXIV edición, tras el espectáculo pirotécnico el pasado miércoles, 26 de agosto.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, su actuación se impuso a las otras seis compañías participantes en esta edición del certamen, que ha reunido durante siete noches a compañías llegadas de Galicia, Madrid, Alemania, Uruguay, México e Italia.

El programa se completó la noche del viernes con la participación de la última de las compañías concursantes, mientras este sábado la pirotecnia alavesa Valecea pondrá el broche final a la programación con un espectáculo de exhibición.

El jurado ha distinguido la propuesta de Di Matteo Fireworks tras valorar aspectos como la ocupación del espacio aéreo, la intensidad, pureza y duración de los colores, la riqueza cromática, el diseño de las figuras, la variedad de efectos, la sonoridad, el ritmo, la originalidad, la integración con el entorno y la respuesta del público.

La decisión ha correspondido a un jurado integrado por representantes de los ámbitos institucional, cultural, comercial, festivo y de los medios de comunicación de la ciudad, han explicado.

El galardón será entregado este domingo en un acto presidido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado de la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun.

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao contará también con un segundo reconocimiento: el Premio del Público. La ciudadanía ha podido participar en la elección de su propuesta favorita a través de la aplicación oficial "Bilbao Aste Nagusia 2026". La compañía ganadora de este reconocimiento se dará a conocer en septiembre.