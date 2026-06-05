'Pisando fuerte' es el cartel anunciador de la Fiesta de la Vendimia 2026

Cartel de la Fiesta de la Vendimia 2026 - DFA

VITORIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catalán Abelardo Gandullo es el autor de 'Pisando fuerte', el cartel anunciador de la Fiesta de la Vendimia 2026, con una imagen protagonizada por la huella de un pie y una huella de vino, como si su creador acabase de realizar el pisado de las uvas, dentro de una marca que encierra en su interior un pueblo entero, Kripan, localidad alavesa que acogerá el 13 de septiembre la XXXI Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa por segunda vez.

La localidad alavesa ha acogido este viernes el acto de presentación con la presencia de Noemí Aguirre, diputada foral de Agricultura; Raimundo Ruiz de Escudero, director de Hazi; José María Elvira, presidente de la Cuadrilla de Rioja Alavesa; Esther Calleja, concejala de Kripan, Rosa García, presidenta de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa; y Paula Pascual, representante de ABRA, además del propio autor del cartel.

La organización ha destacado que ha sido la edición más participativa desarrollada hasta el momento por el paso al formato digital en la presentación de trabajos y el incremento del premio económico, que este año ha subido a 1.000 euros, además de un bono 'Visit Rioja Alavesa' valorado en 200 euros y un lote de vino.

El jurado ha elegido el trabajo entre las más de 110 propuestas presentadas. El alto número de trabajos recibidos hizo necesaria la participación de un doble jurado, formado por profesionales y representantes del municipio de Kripan, que hizo una primera selección para que los representantes de la organización eligieran entre siete trabajos al cartel ganador.

Con la imagen ya elegida, la fiesta acelera el ritmo de sus preparativos. Este año el Concurso de Vinos cumple su 32 edición. Se mantiene el adelanto de fechas del pasado año, permitiendo catar los vinos de año en su mejor momento. La convocatoria ya está en marcha para todas las bodegas de la DOC Rioja que deseen presentar sus vinos al certamen. El plazo de presentación de muestras está abierto hasta el 30 de junio.

El sistema de cata será similar al de ediciones anteriores, así como las normas de participación en el mismo. Por otro lado, este año son nueve las categorías de vino incluidas en el certamen: cinco de vinos tintos, tres de blancos y una de rosados.