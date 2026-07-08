La piscina familiar de Gamarra ofrece juegos hinchables acuáticos los sábados por la mañana en el mes de julio

La programación, diseñada con el nombre de 'Verano activo', contempla una lista de actividades - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piscina familiar de Gamarra (Vitoria-Gasteiz) ofrecerá durante los sábados por la mañana de este mes de julio actividades de juego y ocio con hinchables acuáticos.

Esta actividad gratuita se desarrolla en horario de 12.00 a 14.00 horas y está dirigida a menores entre 6 y 12 años, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La presencia de los hinchables en la pileta familiar de Gamarra es una práctica habitual en anteriores campañas con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio y diversión para las y los más pequeños durante la época estival. Esta actividad precisa de una inscripción previa en la piscina familiar al ser las plazas limitadas.

Por otra parte, los complejos de Gamarra y Mendizorrotza cuentan con un programa de dinamización de actividades gratuitas para todas las edades, que se lleva a cabo de lunes a viernes, hasta el 31 de julio de 16.30 a 19.30 horas, en ambas instalaciones.

La programación, diseñada con el nombre de 'Verano activo', contempla una lista de actividades deportivas y socioculturales que van desde yincanas de aventura, pilates, zumba, aquagym, orientación, baloncesto 3x3, juegos acuáticos infantiles, tenis de mesa, minigolf o juegos de puntería, entre otros.

También se ofrece la posibilidad de desarrollar las habilidades manuales con talleres de collage, papiroflexia y pintura o talleres 3D, entre otros.