Las piscinas de verano de Amurrio (Álava) abrirán del 15 de junio al 15 de septiembre

Las personas abonadas a Bañueta Kiroldegia tendrán acceso gratuito - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

VITORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temporada de piscinas de verano al aire libre de Amurrio (Álava)comenzará el próximo lunes y se prolongará hasta el 15 de septiembre.

El horario será de lunes a domingo de 10.30 a 20.30 horas los meses de junio y septiembre, y de 10.30 a 21.00 horas los meses de julio y agosto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las personas abonadas a Bañueta Kiroldegia tendrán acceso gratuito siempre y cuando estén registradas como mínimo desde el 1 de enero del año en curso y no se hayan dado de baja en ningún momento desde dicha fecha.

La recepción de las piscinas municipales permanecerá abierta del 8 al 12 de junio de 10.00 a 13.00 horas. Durante dicho plazo se podrán realizar todas las altas o bajas de las personas abonadas.