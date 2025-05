El 'Plan de Movilidad' de Vitoria logra "fortalecer el transporte público y disminuir el uso del vehículo privado"

Disminuyen el número de accidentes en la ciudad, pero aumenta la gravedad de los heridos

El 'Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz 2021-2025' ha logrado "fortalecer notablemente el uso del transporte público y disminuir el uso del vehículo privado" en estos últimos cuatro años, con el propósito de "conseguir una ciudad neutra en carbono, en línea con los objetivos marcados por la 'Agenda 2030'".

En rueda de prensa, la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, y el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, han realizado "un balance positivo" del plan, ya que "ha transformado la forma en la que nos movemos y compartimos el espacio público en Vitoria-Gasteiz" y "ofrece un análisis detallado para afrontar los retos futuros".

De entre las conclusiones, Artolazabal ha indicado que "refleja un avance claro hacia una movilidad activa, con la mejora del transporte público y la sostenibilidad medioambiental". En cuanto a movilidad peatonal, se ha ampliado el espacio urbano destinado al peatón en los últimos años y ahora el Ayuntamiento elaborará una nueva encuesta de movilidad para conocer la actual situación.

Respecto a la movilidad ciclista, la concejala ha destacado el "impulso a la red de 'bidegorris', que supera los 180 kilómetros; los 17 aparcamientos seguros, con más de 1.166 plazas; y la mayor presencia de este medio de transporte en el día a día". En la parte de las carencias, ha puesto el debe de "seguir trabajando en la conectividad a las zonas industriales y rurales" del municipio.

Uno de los hitos destacados es que se ha logrado "fortalecer el transporte público para convertirse en eje vertebrador de la movilidad urbana", de mano del tranvía, BEI, Bux, la electrificación de Tuvisa y las bonificaciones. Como aspectos a mejorar, el Ayuntamiento ha expuesto "aumentar las frecuencias en horas punta, avanzar en la integración tarifaria, facilitar la intermodalidad y ampliar la oferta taxis en fines de semana y festivos".

Otro de los puntos positivos es que se ha conseguido disminuir el uso del transporte privado, debido a "los cambios en los hábitos de movilidad, aunque, en los trayectos cortos y accesos a las zonas industriales sigue siendo el más utilizado".

En este sentido, el Consistorio seguirá aplicando la ampliación de la OTA en la ciudad, para liberar espacio en superficie y apostar por la utilización de aparcamientos disuasorios. "Es un paso más hacia una nueva movilidad todavía por explotar", ha señalado Artolazabal, para explicar que el objetivo es "desarrollar una política de estacionamiento más estratégica".

La Administración local también ampliará los puntos de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos públicos y lanzará una programa de impulso de la movilidad eléctrica. Aún así, la concejala ha resaltado que Vitoria-Gasteiz "es la ciudad del Estado con mas puntos de carga en el espacio público", pasar de 21 en 2021 a un total de 337 en 2025.

Además, profundizará en la iniciativa piloto para que la ciudadanía compara vehículo, sobre todo, para acceder a las zonas industriales. En este sentido, trabaja en un proyecto piloto de alquiler de vehículos.

Respecto a la logística urbana, se ha habilitado un 'micro hub' en el barrio de San Martín y se han introducido mejoras en las zonas de carga y descarga, donde "el 81% de los comercios está situado a menos de 100 metros de una zona". A mejorar, el Ayuntamiento echa en falta "una estrategia integral para ese reparto de mercancías y su digitalización".

SEGURIDAD VIAL

Artolazabal ha señalado que en seguridad Vial se produce una reducción notable de los accidentes, con una caída superior al 30%, los atropellos descienden en un 20%, pero la tendencia es que los heridos graves han aumentado en cinco años en un 14%, con lo que "disminuye el número de accidentes, pero aumenta la gravedad de los heridos".

Desde el punto de vista medioambiental se ha logrado reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y la ciudad se consolida en las recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud. El análisis también prepondera los avances en materia de equidad e inclusión social, con una movilidad más accesible y la integración del enfoque de género.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, ha comentado que "la ciudad ha consolidado un modelo urbano sostenible a lo largo de las últimas décadas con la movilidad como eje prioritario, para "lograr una ciudad más habitable".

Ha enumerado los objetivos del 'Plan de Movilidad, para avanzar en "una movilidad sostenible y una ciudad más cómoda, segura e inclusiva, con un transporte público eficiente que consolidad a la ciudad para el uso de la bicicleta y ejecuta obras y actuaciones para lograr una movilidad mas eficiente".

Asimismo, propone la racionalización del uso del automóvil privado, la integración de diferentes modos de transporte en una plataforma unificada para "simplificar su acceso y fomentar la intermodalidad", reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, avanzar hacia una movilidad electrificada e impulsar la participación y el compromiso de la ciudadanía para promover la educación y cogobernanza.

Rodríguez ha reseñado que el Ayuntamiento ha ejecutado el 80% de las 72 medidas propuestas por el plan, con 49 acciones ya finalizadas, otras 30 en curso, a las que hay que añadir otras 42 intervenciones relacionadas con la movilidad que no estaban incluidas en el plan, cuando "todavía quedan siete meses para su finalización" en este ejercicio.

Cuestionados sobre la implantación de las supermanzanas, Artolazabal la ha interpretado como "positivas" y "una buena medida para mejorar la movilidad y proteger a las personas", pero ha mostrado sus "discrepancias en cuanto a las velocidades de su puesta en marcha".

"No podemos poner en riesgo el proyecto de supermanzanas, hay que adaptarlas a la realidad de Vitoria de 2025 y 2030. La ciudadanía debe interpretarlas como positivas y no podemos generar problemas con las decisiones políticas. Hay que hacer mucha pedagogía, ya que, si no las apoya la ciudadanía, pueden ser contraproducentes. Supermanzanas sí, pero operativas y realistas", ha argumentado.

Entre otras cuestiones, la concejala de Espacio Público ha señalado la elaboración de un estudio para la calle Salvatierrabide que analizará la posibilidad de que "el BEI tenga una mejor adaptación en esa zona de la ciudad", aunque ha dejado claro que "nunca se va a renunciar a la prioridad y frecuencias del BEI".

NUEVO PLAN

Rodríguez ha señalado que el nuevo 'Plan de Movilidad 2025-2028' "tiene que contar con el máximo consenso social y político". Al respecto, ha informado que se ha suscrito el contrato de asistencia técnica para la elaboración del plan este jueves. "Queda camino por recorrer y, previo al documento, habrá un proceso de participación de agentes sociales y grupos políticos", ha añadido.

Artolazabal ha añadido que debe ofrecer "una visión integral, teniendo en cuenta los crecimientos futuros y la redensificación de la ciudad, para tener en cuenta todas circunstancias a pasar a medio plazo".

"El punto de partida es bueno, ahora toca centrarse en las áreas de mejora, para conseguir una ciudad más verde, saludable y sostenible", ha concluido la concejala.