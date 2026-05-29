La planta de acuicultura de Lemoiz (Bizkaia) contará con un espacio dedicado a la memoria del terrorismo

Archivo - La consejera de Alimentación, Amaia Barredo - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco está analizando la forma de "incorporar la memoria" de la campaña de ETA contra la central nuclear de Lemoiz (Bizkaia) a la planta de acuicultura que se abrirá en los terrenos destinados en su día a esta infraestructura, que no llegó a entrar en funcionamiento.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha explicado, en respuesta a una interpelación de Vox en el pleno de control del Parlamento Vasco, que el Ejecutivo autonómico trabaja junto al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora en la forma de integrar la memoria de lo ocurrido en torno a Lemoiz en las instalaciones de acuicultura que se pondrán en marcha en este espacio.

ETA llevó a cabo una larga campaña de sabotajes, secuestros y asesinatos entre 1977 y 1982 contra la central nuclear de Lemoiz (Bizkaia), que se saldó con tres trabajadores fallecidos por explosiones y dos ingenieros jefe asesinados. La presión del terrorismo, junto con la movilización social contra la planta, resultó determinante para la cancelación definitiva del proyecto.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que Lemoiz "representa lo peor del terrorismo etarra", por lo que ha subrayado que los nuevos proyectos que se pongan en marcha en este espacio no pueden dejar de lado la memoria.

Barredo ha informado de que el Gobierno Vasco está analizando la forma en la que la memoria de lo ocurrido en torno al proyecto de esta central nuclear pueda ser integrada en la planta de acuicultura que se creará en estos terrenos.

Esa labor --ha añadido-- se realizará en colaboración con el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, y "escuchando a las instituciones, al entorno, a las víctimas, a quienes tienen responsabilidades en las políticas públicas de memoria".

"VALOR SIMBÓLICO"

"Lemoiz tiene un valor simbólico, un valor muy importante en la historia de Euskadi; y su recuperación no puede afrontarse únicamente como la recuperación de una infraestructura o de un espacio en desuso, sino que debe tener en cuenta lo que este lugar representa en nuestra memoria colectiva", ha expresado.

En este sentido, ha indicado que "no se trata únicamente de decidir un uso concreto", sino de "pensar bien cómo debe incorporarse la memoria a un espacio que tiene una carga histórica y simbólica tan profunda".