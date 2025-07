La plantilla de Aqualia, subcontrata del Consorcio de Aguas, inicia una huelga indefinida por su equiparación salarial

El sindicato LAB denuncia que se aplique un convenio distinto que a los trabajadores las otras dos zonas abastecidas por el Consorcio de Aguas

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de FCC Aqualia de Loiu, empresa subcontratada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, ha iniciado este martes una huelga indefinida para exigir negociaciones que lleven a "la equiparación salarial" con los trabajadores del resto de lotes que dan servicio en el territorio, que se rigen por el convenio de construcción de Bizkaia y cuya diferencia suponen 10.000 euros anuales de salario base.

Los trabajadores, movilizados por el sindicato LAB, se han concentrado frente a la sede del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para exigir "tanto al consorcio como a Aqualia que no eludan responsabilidades y den la talla" y han denunciado que la empresa subcontratada, FCC Aqualia, aplica el estatal del ciclo de agua, lo que supone "una diferencia en el salario base de 10.000 euros anuales" por el mismo trabajo.

La plantilla de FCC Aqualia de Loiu es la encargada de garantizar el abastecimiento de agua en municipios como Bakio, Erandio, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Mungia, Plentzia, Sondika, Sopela y Urduliz, con una población aproximada atendida de 150.000 personas.

En la concentración, la asesora del sindicato LAB, Andrea Egoskue, ha explicado que Bizkaia está repartida en tres lotes diferentes y que, en dos de ellos, se aplica el convenio de la construcción de Bizkaia, mientras que FCC Aqualia de Loiu es "la única" que aplica el estatal del ciclo de agua, lo que conlleva, según el sindicato, una brecha en el salario base de 10.000 euros anuales pero, también, "más diferencias en otras condiciones, como pluses".

"Solicitamos que haya una equiparación en las condiciones de trabajo y que no miren para otro lado. Son conocedores del problema, llevan más de 15 años en esta situación", ha reclamado.

Egoskue ha explicado que en las seis reuniones que han mantenido desde octubre han realiado varias propuestas: "Aqualia decía al principio que si el consorcio no ponía dinero no había posibilidades, pero sabemos que el dinero no es el problema. El dinero está, otra cosa es que las empresas tiren los precios para llevarse el contrato y que quienes acaben pagándolo sean los trabajadores".

Por su parte, el representante legal de los trabajadores de Aqualia, Jorge Fariñas, ha explicado que "es el mejor momento" para exigir la mejora, puesto que el convenio estatal del ciclo de agua se firmó ayer y "el contrato debería estar en marcha en agosto de 2026".

Ambos han explicado que han hablado con los municipios que se verán afectados por la huelga indefinida, y han realizado "varias mociones que ya se han aceptado en varios de ellos". Además, han acudido a la Inspección de Trabajo porque "el trabajo que se obliga a hacer al personal que cubre los servicios mínimos es el del día a día. Entendemos que se está vulnerando el derecho a la huelga".

En abril convocaron tres jornadas de paros que finalmente fue solo una, porque entendían que "las negociaciones podían avanzar", pero vieron que "se estaban atascando y que en parte eran insuficientes y en parte engañosas, porque dentro de la supuesta subida que nos estaban dando, incluian lo que les obliga el convenio estatal del ciclo de agua", por lo que han decidido comenzar una huelga indefinida.

Los representantes han explicado que los servicios mínimos, mientras dure la huelga indefinida, consistirán exclusivamente en garantizar el suministro de agua en los 22 municipios en los que prestan el servicio. "Faltas de presión u otras incidencias no se atenderían", han advertido.