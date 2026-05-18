La plantilla de Tubos Reunidos vuelve al trabajo tras suspenderse la huelga y se retoma la actividad progresivamente

Archivo - Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) han vuelto este lunes al trabajo tras la decisión de la mayoría del comité, conformada por ELA, LAB y ESK, de suspender la huelga indefinida que mantenían desde marzo, y la actividad en la planta alavesa se retomará progresivamente, según han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

La huelga indefinida se mantenía en la planta de Amurrio desde el pasado 16 de marzo para denunciar el ERE planteado por la empresa y la paralización de la actividad de la acería de la planta alavesa de Amurrio.

El pasado 7 de mayo se celebró una asamblea de trabajadores convocada tras una recogida de firmas por parte del 25% de la plantilla, en la que se votó suspender esta huelga indefinida, una decisión que fue respetada por CCOO y UGT, mientras que ELA, LAB y ESK no consideraron válida esa asamblea y optaron por seguir adelante con el paro.

A partir del día 12 empezaron a entrar a la planta algunos trabajadores contrarios a la huelga y fue el pasado viernes cuando ELA, LAB y ESK convocaron una asamblea informativa, en la que finalmente se acordó suspender la huelga. No obstante, estos tres sindicatos han convocado dos jornadas de paros para los día 26 y 28 de mayo, dentro de la "nueva fase de lucha" contra el ERE, la paralización de la actividad de la acería de la planta alavesa y la externalización de la actividad logística.

Por lo tanto, este lunes la práctica totalidad de la plantilla ha acudido a sus puestos de trabajo, si bien llevará tiempo que la actividad en Tubos Reunidos, que se encuentra en concurso de acreedores, se retome con normalidad.

Fuentes de la empresa han indicado que se ha empezado a arrancar la actividad y se irá retomando progresivamente la normalidad, tras más de dos meses de parada.