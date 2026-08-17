Plataforma contra el Subfluvial se concentra este lunes para denunciar el inicio de las obras en el parque Artaza

Archivo - Denuncia de la plataforma contra el Subfluvial en un árbol en el parque Artaza. - SUBFLUBIALA EZ - Archivo

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma contra el Subfluvial de Lamiako ha convocado este lunes a las 19.00 horas una concentración en el parque Artaza para protestar por el inicio de las obras en dicho parque y reivindicar que "todavía estamos a tiempo de pararlo".

En un comunicado, el colectivo Subflubiala Ez ha reclamado la cancelación de la autovía bajo la ría y denunciado que operarios de la Diputación Foral de Bizkaia han empezado a instalar material y maquinaria en el parque Artaza, tras precintar árboles y otras zonas y proceder a la colocación de varias casetas en este entorno natural.

Tras incidir en que estos movimientos "podrían significar un comienzo próximo de las obras del túnel", el colectivo ha exigido "transparencia a las instituciones ante la falta de señalización adecuada y de información".

En este sentido, miembros de la plataforma han pedido explicaciones a los operarios, pero estos les han trasladado que "no tenían permitido decir nada" lo que, a juicio de Subflubiala Ez "refleja el silencio administrativo, secretismo y falta de información en torno a este proyecto público".

Tras criticar que estas acciones se lleven a cabo cuando existe una denuncia en marcha en el TSJPV que podría llevar a la anulación del proyecto, desde el colectivo han asegurado que la confirmación del inicio de las obras, "supondría una vulneración flagrante del derecho de participación pública" que "dejaría a los vecinos y vecinas del entorno de Artaza en una situación de absoluta indefensión frente a los impactos acústicos y vibratorios ya reconocidos por la propia Administración".

Asimismo, la plataforma popular ha denunciado que estas operaciones hayan comenzado en agosto, "dificultando que se pueda interponer cualquier denuncia administrativa en caso de detectar irregularidades".

Además, esto significará que el inicio del curso educativo en el instituto Artaza-Romo el próximo septiembre se verá "completamente afectado por las obras, con decenas de explosiones, ruido, vibraciones, polvo y otras muchas partículas contaminantes", han lamentado.

Por último, desde la plataforma Subflubiala EZ han recordado que "los impactos de la construcción de la autopista tendrá consecuencias a largo plazo como un aumento del tráfico por carretera y de las emisiones de gases de efecto invernadero así como la disminución de la calidad del aire".