La Plataforma 'Venezolanos en Bilbao-Bizkaia' espera que "la dictadura tenga sus días contados"

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y fundador de la Plataforma "Venezolanos en Bilbao-Bizkaia", Pedro Gil, ha mostrado su esperanza en que, tras la actuación de EEUU en Venezuela y el arresto de su presidente, Nicolás Maduro, "la dictadura tenga sus días contados" en el país.

En declaraciones a Europa Press, Pedro Gil se ha referido, de esta manera, a los ataques de las últimas horas contra Caracas y los alrededores de la capital venezolana y la captura de su presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada.

Pedro Gil ha señalado que, desde Venezuela, les llegaban a primera hora informaciones de que existía "bastante incertidumbre", pero ha destacado que horas después han conocido la noticia de la captura de Maduro que les "llena de alegría y de esperanza". "Esperanza para una posible transición hacia la democracia en Venezuela, una transición ordenada y pacífica, que es lo que queremos", ha añadido.

El representante de la citada plataforma ha añadido que, a pesar de los ataques que se han producido en Caracas y alrededores, no hay bajas civiles, ni tampoco ha sido una acción "hacia la población", sino que fueron "objetivos militares e infraestructuras".

En relación a la posible respuesta del régimen de Nicolás Maduro, ha señalado que el "nerviosismo" en los venezolanos está principalmente en "la represión de la dictadura hacia la población civil".

"Ellos han llamado a tener las armas en la calle, lo que sería como una guerra de guerrillas, y esto es una amenaza hacia la población civil. También se han suspendido las garantías constitucionales en Venezuela, decretando un estado de conmoción", ha añadido.

A su juicio, esas dos circunstancias ponen "en bastante peligro" a la sociedad venezolana y, por ello, ha hecho un llamamiento a sus familiares y amigos en el país para "quedarse en casa, no salir a las calles y a esperar a más información y a que todo esto pueda pasar".

"Los venezolanos no estamos polarizados, en Venezuela no hay una posible guerra civil, en Venezuela nadie va a salir tampoco a luchar por una dictadura", ha agregado.

Pedro Gil ha afirmado que los venezolanos "hablaron el año pasado en unas elecciones democráticas" y lo que quieren es que "se respeten esos resultados electorales". "Tenemos un presidente electo que le tocó huir del país para preservar su vida. Tenemos la esperanza de que, más allá de la represión que pueda ejecutar en el día de hoy, la dictadura tenga sus días contados y podamos ver un renacer para Venezuela", ha manifestado.

El coordinador de la citada plataforma, que vive en Euskadi tras llegar en 2014 y pedir asilo político, ha señalado que en Bizkaia hay más de más de 10.000 venezolanos y, según sus últimos datos, al menos, 25.000 en toda Euskadi.

"Actualmente lo que tengo es residencia por razones humanitarias y he sido, obviamente, perseguido por el régimen y estoy aquí por razones de exilio forzado. Y esperamos, como muchos venezolanos, poder regresar a nuestro país a vivir en democracia y a vivir en libertad", ha concluido.