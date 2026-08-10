La playa de Toña, la única en Bizkaia con bandera roja, mientras Laga continua con medusas

Archivo - Playa de Plentzia (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa vizcaína de Toña es la única en el litoral vizcaíno en la que ondea la bandera roja y, por lo tanto, está prohibido el baño este lunes, mientras que Laga continua con presencia de medidas y bandera verde.

Cuentan también con bandera verde, por lo que el baño está permitido, en los arenales de Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

En el resto ondea la bandera amarilla, que aconseja baño con precaución: La Arena, Las Arenas, Bakio, San Antonio y Laida, según informa la Cruz Roja.

La temperatura del agua es de 23 grados de media, y la de ambiente también de 23. La pleamar se producirá a las 15.38 horas y la próxima bajamar a las 21.53 horas.