Playa de Zarautz - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Zarautz, Santiago en Zumaia, Deba, Ondarbeltz y Puerto en Mutriku vuelven a tener baño libre tras prohibirse por no cumplir el pasado martes la calidad del agua los criterios indicados en la legislación.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, los resultados del seguimiento analitico realizado en el agua de las zonas de baño de la playa de Zarautz, playa de Santiago (Zumaia), playa de Deba, playa de Ondarbeltz (Mutriku), playa de Mutriku (puerto), debido a la incidencia detectada el pasado martes, indican que los parámetros medidos "han vuelto a la normalidad".

"La calidad del agua cumple con los criterios de calidad indicados en la legislación, por lo que a partir de este momento la recomendación de baño en la zona es de baño libre", han señalado las mismas fuentes.