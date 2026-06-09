La plaza Cataluña de San Sebastián acogerá el día 20 la VII edición del festival de bandas locales Musikagela Fest

La sombra del flaco. - DK

SAN SEBASTIÁN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza Cataluña de San Sebastián acogerá el día 20, desde el mediodía hasta la noche, la VII edición del festival de las bandas locales Musikagela Fest.

Para esta séptima edición el cartel está formado por ocho bandas locales vinculadas al servicio Musikagela y Bele como banda invitada, según ha informado Donostia Kultura en un comunicado. Los conciertos tendrán una duración de 40 minutos, salvo en el caso de la banda invitada Bele, cuyo concierto durará 80 minutos. Este año el festival se traslada y se celebrará en la plaza Cataluña en horario diurno.

El festival se divide en dos partes, con Ttarrada Erromeria, Siglas y Dead Flowers desde las 12.00 del mediodía hasta las 14.00 horas. La música regresará a partir de las 18.00 y hasta las 22.00 de la noche con Hondora, Talde Hemendik, Bele, lasombradelflaco y Rockin' Ricky Hilbilly trio.

Musikagela es un servicio municipal que ofrece Donostia Kultura desde el año 2004, con salas de ensayo en Egia e Intxaurrondo y ciclos de conciertos, cursos, talleres, master class, material de préstamo (directo y grabación), asesoría y cualquier iniciativas que ayude a impulsar y dinamizar la actividad musical en la ciudad.