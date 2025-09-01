El plazo de inscripción de películas para la Sección Oficial del Mendi Film 2025 finaliza el 5 de Septiembre

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción de películas para la 18 edición del festival BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia concluirá el próximo viernes, 5 de septiembre. En la edición de 2024 se inscribieron 226 películas, lo que supuso "una cifra récord".

Según ha informado la organización del festival, la edición de 2025 se celebrará entre el 5 y el 14 de diciembre. Las productoras, directores y realizadores interesados deberán presentar sus obras en en ese periodo.

Podrán participar todas aquellas obras finalizadas o realizadas a partir del 1 de enero de 2023, cuya temática se desarrolle o esté relacionada con la montaña. Las películas pueden incluir temas como el alpinismo, escalada, deportes de montaña y aventura, esquí, deporte extremo, ecología, medio ambiente, etnografía o naturaleza, entre otros.

Todos los premios de la Sección Oficial tendrán una dotación económica total de 24.800 euros, además del Trofeo "Eguzkilore" y Trofeo "Txalaparta".