Los pliegos para integrar el tren en Olabeaga y del concurso de ordenación urbana se aprobarán antes de fin de año

Se da "el pistoletazo de salida" para un proceso "complejo" en el que se trabajará durante los próximos diez años

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Ría 2000 aprobará antes de final de año los pliegos para la redacción del proyecto básico y proyecto constructivo de la integración del tren a su paso por el barrio bilbaíno de Olabeaga, y el concurso de proyectos para la ordenación urbana de este ámbito.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000 han acordado impulsar el encargo a la sociedad institucional del proceso de integración ferroviaria y la ordenación urbana del ámbito a través de una adenda al convenio firmado en 2024, que ha sido aprobada en el Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000 celebrado este lunes.

Según han explicado tras el Consejo el presidente de Bilbao Ría 2000 y alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y vicepresidente de la sociedad, José Antonio Santano, tras este acuerdo se van activar ambos procesos para que se desarrollen en paralelo a la tramitación del estudio informativo que está realizando el Ministerio y que definirá el trazado del tren.

De esta forma, Bilbao Ría 2000 aprobará antes de final de año los pliegos para la redacción del proyecto básico y proyecto constructivo de la integración del tren a su paso por Olabeaga, y el concurso de proyectos con intervención de jurado para la ordenación urbana del ámbito.

Para la publicación de la licitación será precisa la suscripción de la adenda al convenio aprobada este lunes en Bilbao Ría 2000 y que también están tramitando el resto de las entidades firmantes, lo que supone, en palabras del alcalde de Bilbao, "el pistoletazo de salida a la mejora y transformación" del barrio de Olabeaga, un proyecto "complejo" en el que se trabajará durante los próximos diez años.

Actualmente, por Olabeaga circulan trenes de Cercanías de Renfe de las líneas C1 y C2 y trenes de mercancías procedentes del Puerto de Bilbao. Los proyectos de integración ferroviaria, cuyos pliegos se aprobarán próximamente, desarrollarán la propuesta objeto del estudio informativo actualmente en tramitación por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

También incluirán la estructura de cubrimiento del trazado, la nueva estación de viajeros, la subestación eléctrica y el desmantelamiento de los tramos de vía que queden en desuso. "Eso sí, manteniendo la circunculación tanto de los trenes de Cercanías como de mercancías", ha precisado Aburto, que ha destacado que, una vez "todo esté concluido, los trenes no partirán Olabeaga en dos".

El proyecto se coordinará y será "totalmente compatible" con otras actuaciones previstas en el entorno, como la Variante Sur Ferroviaria de Mercancías, la prolongación del tranvía de Bilbao a Zorrotzaurre, o el propio desarrollo urbano.

Los trabajos de integración ferroviaria objeto de la licitación serán codirigidos por Bilbao Ría 2000 y ADIF y se prevé que el concurso se convoque con un presupuesto base de licitación de unos 2,5 millones de euros. El plazo de redacción del proyecto básico y proyecto constructivo de integración ferroviaria en Olabeaga será de 24 meses.

CONCURSO DE ORDENACIÓN URBANA

Bilbao Ría 2000 también aprobará próximamente los pliegos para la licitación un concurso de proyectos con intervención de jurado para la ordenación urbana del ámbito de Olabeaga. En palabras del alcalde, "se trata de definir la Olabeaga que soñamos y cómo, con esa transformación de Olabeaga, ayudamos a seguir transformando Bilbao".

El concurso definirá las líneas maestras del desarrollo urbano, con seis objetivos prioritarios. Entre ellos se ha marcado "la inclusividad y mejora del Olabeaga de hoy, la simbiosis" entre el desarrollo urbano y la solución ferroviaria, y un nuevo espacio equilibrado de ciudad en el continuo metropolitano".

A estos objetivos se suman los de servicios de proximidad integrados en el tejido existente, la generación de valor en el diseño urbano de la ciudad, y la viabilidad económica, técnica, social y medioambiental del proyecto.

El concurso de proyectos se desarrollará en dos fases, en la primera de las cuales se seleccionará a los equipos participantes de entre las candidaturas que presenten solicitud de participación, en base a su capacidad, solvencia y trabajos realizados previamente.

En la segunda se invitará a varios equipos a presentar sus propuestas para la ordenación y diseño del ámbito. El equipo ganador seleccionado por el jurado redactará el Máster Plan y el Anteproyecto de urbanización, bajo la dirección de Bilbao Ría 2000.

Para la redacción del Máster Plan y del anteproyecto de urbanización se estima un presupuesto de 425.000 euros. Según ha explicado el alcalde de Bilbao, dado que los vecinos son "la parte más importante" tanto en el proceso de integración ferroviaria como en la ordenación urbana de Olabeaga, Bilbao Ría 2000 ha iniciado los contactos para informar y recoger sus aportaciones durante todo el desarrollo. La sociedad interinstitucional ha realizado ya las primeras reuniones en este sentido, a las que ya han acudido más de 150 personas.

Por su parte, José Antonio Santano ha valorado que Bilbao Ría 2000 es "un ejemplo de cómo se debe colaborar en proyectos que son muy importantes". Según ha explicado, en este momento el estudio informativo de Olabeaga "está muy avanzado" y se espera que "pronto" se abra a información pública.

En palabras del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, las actuaciones que se van a realizar permitirán "mejorar la movilidad y, desde luego, mejorar la ciudad".

Respecto al comienzo de las obras, Santano y Aburto han explicado que, tras los 24 meses de plazo para elaborar el proyecto básico y constructivo de la integración ferroviaria, la licitación de obras llevará entre seis y nueve meses, y posteriormente se debe abrir un proceso para presentar y analizar propuestas. Por ello, según ha indicado el alcalde, "antes de cuatro años es muy difícil" que se inicien.

En todo caso, el director general de Bilbao Ría 2000, Fran Víñez, ha destacado que, tras el acuerdo de este lunes, la ordenación urbana y la integración ferroviaria "se van a poder llevar a la vez", en lugar de ser "sucesivos".

PUNTA ZORROTZA

Por otra parte, Bilbao Ría 2000 ha recibido la resolución municipal por la que se le encomienda la ejecución y gestión urbanística de la actuación en el ámbito de Punta Zorrotza.

Por ello, el Consejo de Administración ha aprobado iniciar las gestiones para crear el grupo de trabajo interinstitucional entre el Ayuntamiento de Bilbao, Adif, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao Ría 2000, coordinado desde esta sociedad, para realizar el seguimiento, análisis, valoración y aprobación de los análisis estratégicos, estudios de viabilidad, y proyectos necesarios para el desarrollo del nuevo plan de actuación.