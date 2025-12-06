PNV advierte a EH Bildu que "no puede lavarse las manos y mirar para otro lado" cuando Ernai "actúa bajo sus siglas"

Archivo - PNV critica la gestión de PP del tema de indultos y la amnistía y cree que queda desacreditado como partido de Estado - PNV - Archivo

BILBAO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha mostrado este sábado su preocupación por "la multiplicación de acciones violentas por parte de las juventudes de la izquierda abertzale" y ha advertido a EH Bildu que "no puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores, Ernai, actúan bajo sus siglas".

En un comunicado, el PNV se ha pronunciado de esta forma tras las pintadas de 'Gurea ikurriña' aparecidas esta madrugada en las escalinatas de acceso a la Casa de Juntas de Gernika y el robo de las banderas oficiales de España y la Unión Europea, que, según ha recordado, se suma "al señalamiento con dianas a representantes políticos, el ataque a la sede del PP". Además, ha añadido, "se han derruido construcciones como cruces en Igeldo y Elgoibar".

La formación jeltzale ha considerado que "no estamos ante hechos aislados" y ha calificado de "inaceptable la normalidad con la que se están produciendo ataques y señalamientos". "Hechos, todos ellos, propios de otra época", ha asegurado.

A juicio del PNV esta dinámica es "un giro a las viejas costumbre y al activismo". "No son hechos aislados", ha afirmado, para advertir a EH Bildu que "la izquierda abertzale no puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores actúan bajo sus siglas".