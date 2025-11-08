El PNV afirma que negociará los Presupuestos "sin ruido" y llama a la oposición a "huir de la bronca política"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y miembro de EBB, Joseba Díez Antxustegi, en Vitoria-Gasteiz - EAJ-PNV

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y miembro del EBB, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que negociarán los Presupuestos para 2026 "sin ruido" y ha llamado a la oposición a "huir de la bronca política". En todo caso, ha asegurado que Euskadi no vivirá la "situación de bloqueo permanente" que existe en España y Francia porque tiene garantizada la aprobación de las cuentas públicas gracias a la mayoría absoluta que suman jeltzales y PSE-EE, socios de Gobierno.

A escasos días de comenzar los contactos con los grupos parlametarios para abordar el proyecto de Presupuestos, Díez Antxustegi, que ha realizado declaraciones sobre actualidad política en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, ha señalado que esta semana los diferentes departamentos del Gobierno Vasco han expuesto en el Parlamento los contenidos de los Presupuestos para 2026.

"Las cartas ya están encima de la mesa. Hemos visto unos presupuestos que sirven para fortalecer los servicios públicos, para preparar el futuro de Euskadi y para responder a los principales retos del país, que son al mismo tiempo las principales preocupaciones de la ciudadanía, salud, seguridad y vivienda", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha destacado que la ciudadanía pide a los políticos, "por un lado, estabilidad y, por otro, madurez, y huir de la bronca política permanente".

Respecto a la estabilidad, ha asegurado que Euskadi la va a preservar porque va a haber Presupuesto, en alusión a la mayoría absoluta que suman los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE. "Si miramos a Francia y a España, vemos que tiene una situación de bloqueo permanente, eso no va a ocurrir en Euskadi", ha subrayado.

Por ello, ha reiterado que la Comunidad Autónoma Vasca contará el año que viene con cuentas públicas, igual que ocurrió este 2025. En cuanto a "la madurez", ha apuntado que "la gente no quiere bronca política permanente, la gente no quiere ruido".

"Por parte del PNV y del lehendakari no va a haber ruido político en este tema. Vamos a hablar, vamos a negociar, pero los presupuestos tienen una dirección política muy clara, que es más seguridad, más salud y más vivienda", ha añadido.

El portavoz parlamentario jeltzale ha insistido en que hablarán con la oposición, pero no se van "a desviar". "Porque lo que tenemos que hacer es sacar este país adelante y es para donde estamos", ha manifestado.