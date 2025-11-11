PNV anima a acudir al partido Euskadi-Palestina para pedir "paz duradera" y reivindicar la oficialidad de la selección

SAN SEBASTIÁN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha animado a su afiliación a acudir a San Mamés este próximo sábado bajo el lema 'Ofizialtasunetik askatasunera' para disfrutar del partido que disputarán Euskadi y Palestina, pedir así "paz duradera" para el pueblo palestino y reivindicar la oficialidad de la selección vasca.

Fuentes de la formación jeltzale han afirmado que, más allá del evento deportivo, es un encuentro para "reivindicar la oficialidad de nuestra selección, la verde, la Selección de Euskadi", y también para mostrar, una vez más, "la solidaridad de nuestro pueblo con Palestina y reclamar una paz duradera".

En representación del PNV acudirán el presidente del EBB, Aitor Esteban, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, y el burukide Andoni Busquet, entre otros. También asistirán más de 200 miembros de Euzko Gaztedi-EGI, que se unirán a la nutrida representación institucional jeltzale que acudirá al encuentro.

La formación jeltzale ha recordado su trabajo "reivindicando e impulsando la oficialidad internacional de las selecciones vascas, con el logro de 2022 como hito" y ha destacado que fue entonces cuando se consiguió introducir en la Ley del Deporte el reconocimiento de la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf. "El Torneo Internacional de Cesta Punta celebrado en Gernika en mayo fue un paso histórico como país", han asegurado.