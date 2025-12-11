PNV apoya en Bruselas la creación del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel local

Presentación del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel local - PNV

El PNV ha apoyado en Bruselas la creación del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel local. La eurodiputada jeltzale, Oihane Agirregoitia, ha participado este jueves en el lanzamiento de la iniciativa junto con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, el Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco, Ander Caballero, y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CEMR).

En el acto de presentación de la iniciativa también han estado presentes el presidente del CEMR, Gunn Marit Helgesen, el rector de la Universidad Bocconi, Francesco Billari, y el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath.

El Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel Local, que respaldan el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, el Ayuntamiento de Bilbao, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), cuenta con el apoyo el Gobierno Vasco y el apoyo científico de la Universidad Bocconi de Milán.

"Este es el momento en que la democracia más nos necesita y por eso este Observatorio es importante. No solo para analizar los problemas, sino para inspirar soluciones. Para reconstruir la confianza. Para demostrar que el respeto es más fuerte que el odio. Que el diálogo es más fuerte que el miedo. Que los líderes locales pueden defender la democracia de maneras humanas, visibles y poderosas", ha afirmado Agirregoitia.

La eurodiputada jeltzale se ha referido al momento "tenso, ruidoso y agresivo" que vive la política, en el que ha defendido que "la democracia local debe ser el ancla".

"Los líderes locales -alcaldes, concejales, sus equipos- están en primera línea. Lidian con problemas reales: seguridad, vivienda, servicios sociales, la vida cotidiana. Y por eso están tan cerca de la gente, más expuestos a la presión, a los ataques, a la intimidación. No podemos -no debemos- normalizar esto", ha remarcado.