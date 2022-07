PNV apoya que gas y nuclear sean energías preferentes para garantizar el suministro mientras no lo hagan las renovables

BILBAO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha anunciado este miércoles su apoyo al acto delegado de la comisión europea que declara el gas y la energía nuclear como fuentes preferentes para completar el suministro mientras las renovables no lo garanticen al 100%.

Según ha informado el PNV en un comunicado, la decisión se adopta debido a "las circunstancias excepcionales que se han creado en el mercado de la energía tras la invasión de Ucrania que obligan a adaptar el plan previsto sin esa circunstancia para abordar la transición energética".

Los jeltzales han recordado que esta decisión "no solo no anula los objetivos del pacto verde y la ley europea del clima, sino que es la única manera realista de cumplirlos". Según han precisado, esta decisión es "la traducción a lenguaje ordinario del complejo título que identificaba la votación que ha abordado hoy el Parlamento Europeo en torno a este asunto, 'Modificación del acto delegado de taxonomía climática y del acto delegado sobre divulgación de información relacionada con la taxonomía'.

Los jeltzales explican que la transición "no puede hacerse ni contra las personas no contra la industria y que en las excepcionales circunstancias que vivimos, la propuesta de la Comisión Europea es el único modo de abordarla de modo pragmático y realista". La posición de los jeltzales ha sido apoyada por 328 diputados frente a los 278 que votaron contra la propuesta de la Comisión.

La eurodiputada vasca ha publicado esta mañana un vídeo en su cuenta de twitter para explicar su decisión. En el mismo explica que "los ambiciosos objetivos climáticos que marcan el pacto verde europeo y la ley europea del clima siguen vigentes". "Pero no podemos trabajar para alcanzarlos como si no se hubiese producido la invasión de Ucrania y los efectos que ha tenido sobre los mercados de la energía y la estrategia diseñada para su des carbonización", añade.

Para mantener dichos objetivos de reducción de las emisiones, dice, "hay que mantener la estrategia principal" y "es imprescindible acelerar en el impulso de las renovables, de todas las energías alternativas neutras en emisiones". "Pero mientras maduran las tecnologías, mientras se despliegan infraestructuras, la vida sigue. Y en esta situación extraordinaria hay que garantizar el suministro de energía a precios sostenibles", apunta la eurodiputada jeltzale.

La decisión apoyada esta mañana por Izaskun Bilbao es "imprescindible" igualmente para "evitar que en algunos lugares se vuelvan a utilizar sistemas de generación mucho más contaminantes, como el carbón", defiende la eurodiputada, para añadir que, además, "propicia que no se cierren las puertas a procesos de investigación e innovación como los que se relacionan con en la energía nuclear de fusión".

Según defiende, "hay que aprovechar las infraestructuras de generación que producen menos emisiones y la vía es la que marca esta propuesta". Así, apunta, "incluso en esta situación excepcional, la transición en la que estamos empeñados se hará con seguridad y del modo más sostenible".

Como conclusión de la batería de argumentos esgrimida por los jeltzales, Izaskun Bilbao Barandica ha subrayado que "la transición hacia un planeta neutro en emisiones no se puede hacer sin las personas y tampoco contra la industria". "Está en juego nuestro bienestar, el mantenimiento de muchos empleos y la propia viabilidad de una transición imprescindible. El papel lo aguanta todo. La realidad, no. Decir que no sin proponer alternativas no sirve para nada", concluye.