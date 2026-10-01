PNV apoyará el decreto de vivienda con ayudas fiscales y rechazará el de la renovación de alquiler automática

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha avanzado que votará a favor en el Congreso del decreto de vivienda que incluye bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, mientras que votará en contra del texto que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler.

Los dos decretos ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado y se votarán este mismo viernes en el Pleno del Congreso, que tiene que decidir si los convalida o los deroga. Sobre el decreto que van a apoyar, los jeltzales encuentran "importantes carencias" en el mismo, y consideran que es un "parche que no va a dar solución a un problema que viene de largo".

La portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha dicho que su grupo dará un apoyo "crítico" al primer decreto porque entiende que frena abusos y mejora la situación de los pequeños propietarios, "pese a su desastrosa redacción".

A través de una publicación en X ha avisado de que "no es la solución". "No se arregla en un decreto ley lo que no se ha hecho en ocho años", ha dicho. A renglón seguido, ha confirmado que votará en contra del otro decreto porque entiende que "penaliza al pequeño propietario".