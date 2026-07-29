PNV de Barakaldo recoge 757 encuestas ciudadanas en su recorrido por los barrios que sumará a su programa electoral

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, junto con su equipo de el parque Zamalanda. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Barakaldo ha cerrado una nueva edición de su proyecto participativo Gora Barakaldo con 757 encuestas ciudadanas recogidas en su recorrido por los barrios del municipio vizcaíno, que analizará y, en su caso, incluirá en el programa electoral de 2027.

Gora Barakaldo es una iniciativa que durante los últimos meses ha recorrido los barrios del municipio con el objetivo de "escuchar de primera mano a la ciudadanía y recoger propuestas para continuar mejorando la ciudad", según ha explicado el PNV, para destacar que el balance de la campaña se cierra con 757 encuestas realizadas a vecinos en las 14 carpas instaladas en los barrios de Barakaldo, así como a través de la web www.eajpnv-barakaldo.eus y de las redes sociales.

Las propuestas recogidas en estas carpas se sumarán a las aportaciones recibidas a través del cuestionario enviado a más de 300 prescriptores a comienzos de año entre los que se encuentran asociaciones, clubes y colectivos sociales del municipio.

Todo este trabajo servirá como base para la elaboración del programa electoral con el PNV de Barakaldo concurrirá a las próximas elecciones municipales.

La alcaldesa y candidata a la reelección por el PNV, Amaia del Campo, ha agradecido "la implicación de las cientos de personas que se han acercado a las carpas para compartir sus inquietudes, sugerencias y proyectos para sus barrios".

"Una vez más, los barakaldesas han demostrado que quieren participar en la construcción del Barakaldo del futuro. Detrás de cada encuesta hay una conversación, una propuesta, una preocupación o una ilusión por seguir mejorando la ciudad. Ese contacto directo con la ciudadanía es una de las señas de identidad de nuestra forma de trabajar, es lo que da sentido a nuestro proyecto Gora Barakaldo", ha dicho.

Del Campo ha destacado que el proyecto Gora Barakaldo, puesto en marcha en 2014, "continúa consolidándose como una herramienta de participación cercana y útil para conocer las necesidades reales de cada barrio".

"Creemos en una política que escucha antes de decidir. Las grandes transformaciones nacen de las personas, pero también las pequeñas mejoras del día a día que hacen más cómoda la vida en nuestros barrios. Todas las aportaciones cuentan y todas serán estudiadas para incorporarlas a nuestro programa electoral si son viables técnica, competencia y económicamente", ha indicado.

Durante las jornadas celebradas en los distintos barrios, los vecinos trasladaron propuestas relacionadas con la movilidad, la accesibilidad, seguridad ciudadana, las zonas verdes, el mantenimiento urbano, la limpieza, el comercio local, el ocio, el deporte y los espacios públicos, además de numerosas iniciativas específicas para cada barrio.

La candidata jeltzale ha subrayado que este proceso participativo "no supone el final del trabajo de escucha, sino un paso más en la relación permanente que PNV mantiene con la ciudadanía".

"Gobernar significa estar cerca de la gente, escucharla y convertir sus propuestas en proyectos reales. Así hemos trabajado durante estos años y así queremos seguir haciéndolo. Nuestro compromiso es seguir construyendo un Barakaldo barrio a barrio, de la mano de sus vecinos y vecinas", ha asegurado.

Con la finalización de esta campaña, el PNV Barakaldo inicia ahora la fase de análisis y clasificación de todas las propuestas recibidas para integrarlas en el programa electoral que presentará de cara a las próximas elecciones municipales, con el objetivo de seguir impulsando un Barakaldo "más cercano, moderno, sostenible y con mayor calidad de vida para todos sus barrios, un Barakaldo en el que vivir, trabajar y disfrutar", ha subrayado la alcaldesa.