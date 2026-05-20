PNV y CC exigen al Gobierno Sánchez que presente unos PGE que "den sentido y rumbo a la legislatura"

El presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo (2i), y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban (2d), durante la reunión oficial entre ambas formaciones, en la sede de Sabin Etxea, a 20 de mayo de 2026, en Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

PNV y Coalición Canaria han coincidido este miércoles en exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que presente unos Presupuestos Generales del Estado que "den sentido y rumbo a la legislatura", durante una reunión que han mantenido ambas formaciones en Bilbao, a la que han asistido el presidente del EBB, Aitor Esteban, y el presidente canario, Fernando Clavijo.

En el encuentro, celebrado en la sede de Sabin Etxea de Bilbao y que se ha prolongado durante una hora en un clima de "confianza y cordialidad", los dirigentes jeltzales y de CC se han comprometido a seguir abordando de forma conjunta "retos tan importantes" como el de la política migratoria. También han realizado una evaluación "positiva" de su alianza para concurrir a las elecciones europeas bajo el paraguas de la Coalición por una Europa Solidaria-CEUS.

La delegación del PNV, encabezada por Esteban, ha estado integrada por el responsable de Política Institucional del EBB, Joseba Díez Antxustegi, la burukide de Relaciones Exteriores, Miren Martiarena, y el responsable de Industria y Transición Energética, y Euskera, Markel Olano.

Por su parte, Clavijo ha acudido junto al secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, el secretario de Estrategia, José Miguel Barragán, y la representante de la Ejecutiva Nacional Nieves Lady Barreto.

Tal como han informado en un comunicado conjunto, en la reunión han compartido la situación política en sus respectivos territorios, donde sus partidos tienen responsabilidades de gobierno, "y han convenido en la oportunidad de seguir abordando de forma conjunta retos tan importantes como el de la política migratoria".

Asimismo, han realizado "una evaluación positiva" de su alianza para concurrir a las elecciones europeas bajo el paraguas de la Coalición por una Europa Solidaria-CEUS, "candidatura que obtuvo el respaldo de la ciudadanía para contar con un escaño en el Parlamento europeo" y que ocupa la jeltzale Oihane Agirregoitia.

La política estatal ha sido también objeto de análisis entre el PNV y CC, y han coincidido en exigir al Gobierno español, "una vez más, la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado que den sentido y rumbo a la legislatura". Al concluir la cita, ambas delegaciones han compartido un almuerzo.