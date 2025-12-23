PNV celebra que Euskadi apruebe sus Presupuestos y llama a la oposición a "bajar el tono y el volumen"

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi - EAJ-PNV

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, celebra que Euskadi apruebe sus Presupuestos, lo que demuestra que se hace "política de otra manera" a la otros lugares, pero ha emplazado a la oposición a "bajar el tono y el volumen" que ha subido, sobre todo durante la pasada semana en la Cámara. "Si otros quieren perderse en el barro, en el ruido, en la disputa, que lo hagan, pero este país no está para esperar a nadie", ha advertido.

En declaraciones previas al pleno del Parlamento Vasco en el que se aprobarán los Presupuestos de Euskadi para 2026 con la mayoría que disponen los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, Díez Antxustegi ha asegurado que "hoy es un buen día" porque saldrán adelante las Cuentas públicas en la Cámara vasca, después de que se designara a Mikel Mancisidor la pasada semana como nuevo Ararteko (Defensor del pueblo vasco) y la anterior "se aprobó una ley para construir más vivienda y más rápido".

"Esto demuestra que estamos en marcha, que la política se puede hacer de otra manera y que en Euskadi y en este Parlamento hacemos la política de otra manera", ha subrayado.

APELACIÓN A REFLEXIONAR

No obstante, ha querido hacer "una reflexión más profunda", sobre todo después de que la pasada semana elevara el "tono" en la Cámara vasca, durante el debate de designación de Mancisidor como nuevo Ararteko, con el apoyo del PP.

En él, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, auguró el "exterminio" político de EH Bildu, después de que el parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez acusara al PNV y al PSE-EE de "blanquear" a los "herederos del franquismo", a un partido del "bloque reaccionario, portador de tiempos oscuros".

A ello, se ha referido el portavoz jeltzale para alertar de la necesidad de "bajar el tono". "Tenemos que bajar el volumen, tenemos que dejar el ruido y el barro a un lado, y nos tenemos que centrar en lo que le importa a la gente", ha declarado.

Asimismo, ha dicho que, "si otros quieren perderse en el barro, en el ruido, en la disputa partidista, que lo hagan, pero este país no está para esperar a nadie". "Y nosotros y nosotras vamos a seguir adelante", ha destacado.