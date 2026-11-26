La cabeza de lista al Congreso del PNV por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, junto al presidente del EBB, Aitor Esteban,el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y otros candidatos jeltzales en Bilbao - EAJ-PNV

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, ha expresado este jueves el compromiso de los jeltzales de "seguir liderando la defensa de los derechos civiles y democráticos" en Madrid. Por ello, ha insistido en la desclasificación de la Ley de secretos oficiales para afrontar el pasado "sin silencios ni impunidad".

En el 41 aniversario de la desaparición de Mikel Zabalza y el 33 del asesinato a manos de ETA del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, Sagastizabal ha intervenido en un acto sobre derechos humanos y memoria celebrado en el jardín de La Salve de Bilbao, frente al cuartel de la Guardia Civil, al que también han asistido el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y otros candidatos jeltzales.

Allí, la número uno de las lista del PNV por Bizkaia ha reivindicado que las víctimas y sus familias "tienen derecho a conocer la verdad", y ha reafirmado el compromiso del Grupo Vasco para "seguir trabajando en la desclasificación de secretos oficiales", una reclamación histórica de la formación jeltzale.

De esta forma, ha asegurado que "la memoria no es un estorbo para la convivencia, es una de sus condiciones fundamentales". "Una democracia se fortalece cuando abre sus archivos, reconoce a sus víctimas y es capaz de afrontar su pasado sin silencios ni impunidad", ha reivindicado Idoia Sagastizabal.

Tras reiterar el compromiso de los jeltzales "con la defensa de los derechos civiles y democráticos, el reconocimiento de las víctimas y el esclarecimiento de las vulneraciones de derechos humanos", ha vuelto a pedir "voluntad política" para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, desclasificar los archivos y eliminar "los obstáculos" que todavía dificultan "el esclarecimiento de lo ocurrido".

"Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad", ha manifestado, para insistir en que "el derecho a la verdad no caduca y el paso del tiempo no puede ser una excusa para mantener hechos ocultos".

Sagastizabal ha subrayado que la desclasificación de la documentación pendiente sería "un acto de transparencia y una muestra del compromiso efectivo del Gobierno español con los principios de la memoria democrática: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

Además, ha recordado "el liderazgo" que el Grupo Vasco ha ejercido desde 2016 en Madrid, en la exigencia a los distintos gobiernos de la reforma de la ley franquista y la desclasificación de los archivos. "PNV ha estado y va a seguir estando al frente de esta reivindicación. Necesitamos un Grupo Vasco fuerte, con capacidad de influencia y negociación, para seguir defendiendo los derechos civiles y democráticos, exigir responsabilidades y trabajar para que las víctimas y sus familias conozcan la verdad", ha remarcado.

SIN JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA

La candidata del PNV ha destacado que "reconocer todas las memorias no significa equiparar todas las violencias ni justificar ninguna de ellas", sino reconocer a las víctimas y esclarecer lo sucedido". "Ninguna ideología, ninguna causa política y ningún proyecto de país pueden justificar el asesinato de una persona", ha asegurado.

Por último, ha apelado a la responsabilidad colectiva de construir una memoria "plural y compartida", capaz de transmitir a las nuevas generaciones "una historia completa y crítica de nuestro pasado".