PNV condena las "inaceptables" actitudes "intolerantes" que se vivieron en Euskadi con motivo de la final del Mundial

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BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha condenado este lunes las actitudes "intolerantes" que se vivieron en Euskadi este domingo con motivo de la final del Mundial de fútbol que disputaron la selección española y Argentina en Nueva York, en la que venció 'La Roja'. Los jeltzales han calificado de "inaceptables" los incidentes provocados por la noche por participantes en las movilizaciones a favor de la 'Euskal Selekzioa (selección vasca) y contra la de España.

En la red social X, el PNV asegura que defenderá "siempre el derecho del equipo nacional vasco a participar en competiciones internacionales", porque esa es su selección, "pero siempre desde el respeto y la convivencia".

Para la formación jeltzale, "las agresiones y actitudes intolerantes ocurridas ayer en varios lugares de Euskadi son inaceptables". "Las condenamos", afirma.