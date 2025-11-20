PNV de Debagoiena (Gipuzkoa) denuncia el "ataque" de EH Bildu contra las cooperativas financieras

SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Debagoiena ha denunciado el "ataque" de EH Bildu contra las cooperativas financieras y ha incidido en que se trata de "un ataque directo a un modelo económico que ha sido motor de desarrollo, empleo y bienestar para miles de personas en nuestra comarca y Gipuzkoa".

El Gipuzko Buru Batzar, encabezado por su presidenta Euge Arrizabalaga, ha visitado Aretxabaleta para mantener un encuentro de trabajo en defensa del modelo cooperativo, con representantes locales del PNV de Aretxabaleta, Arrasate, Antzuola, Bergara, Elgeta, Eskoriatza y Oñati.

La visita reafirma el compromiso de la formación jeltzale con la comarca y con un modelo cooperativo que consideran "vital para el desarrollo económico, el bienestar social y la cohesión" del territorio. Durante la jornada, el GBB ha vuelto a destacar la importancia de "apoyar y proteger" a un sector que, desde hace décadas, "forma parte esencial de la identidad económica y social de la comarca".

La visita se enmarca en un contexto en el que este pasado martes se aprobó en las Juntas Generales de Gipuzkoa una nueva norma foral que incluía una medida para permitir a las cooperativas financieras reducir las cantidades destinadas a obra social y fines sociales. Esta disposición reconocía el "carácter social" de las cooperativas financieras y su retorno a la ciudadanía.

El PNV ha señalado que "en lo que parece un ataque más contra el modelo cooperativo", EH Bildu presentó una enmienda "exigiendo la eliminación de este artículo". A su juicio, esta propuesta de la formación soberanista "no solo es un rechazo directo a las cooperativas financieras, sino también a la parte más esencial y social de su actividad".

"ATAQUE CONSTANTE"

"Este no es un episodio aislado. El ataque a las cooperativas financieras por parte de EH Bildu ya se ha convertido en una constante. Una vez más, vemos cómo esta coalición se niega a reconocer el impacto social positivo de las cooperativas financieras, que son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Demuestra, una vez más, no entender ni valorar la contribución social de las cooperativas financieras", ha denunciado.

Los portavoces de PNV en Debagoiena, junto con el GBB, han expresado su "firme rechazo" a este "nuevo ataque" contra las cooperativas financieras, subrayando que "se trata de un ataque directo a un modelo económico que ha sido motor de desarrollo, empleo y bienestar para miles de personas en nuestra comarca y Gipuzkoa".

"Este ataque es una estrategia premeditada diseñada para socavar el modelo económico que defendemos y apoyamos. Las cooperativas financieras son empresas con un profundo carácter social que contribuyen de forma activa al desarrollo de nuestra sociedad", han insistido.

Por ello, han asegurado que no pueden permitir que EH Bildu "siga destruyendo este modelo. Así, los jeltzales han exigido a la coalición independentista que "reconsidere su postura y respete el modelo cooperativo, que durante décadas ha generado un retorno social incuestionable".