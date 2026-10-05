PNV defenderá la "protección de vulnerables y la defensa del pequeño propietario" ante los nuevos decretos de Vivienda

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV abordará esta tarde, en su reunión del EBB, la situación tras el anuncio del Gobierno de volver a aprobar en el consejo de Ministros los decretos de Vivienda y ha indicado que su postura será la de la "protección de los vulnerables y la defensa del pequeño propietario", y tomará la decisión tras un análisis en profundidad de la "letra pequeña del texto y su tramitación", según han informado fuentes jeltzales.

La formación liderada por Aitor Esteban se ha referido, de esta manera, a la intención del Gobierno de aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes, después de que se tumbaran el pasado viernes en el Congreso y su rechazo haya provocado la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. No obstante, desde Moncloa no se ha confirmado si se tratará de la misma redacción o de una nueva.

El PNV ha confirmado la llamada del Gobierno español a su grupo en el Congreso de los Diputados en relación a los textos que, según ha anunciado el Ejecutivo, llevará este martes al consejo de ministros.

Los jeltzales, que el pasado viernes votaron a favor del primer decreto pero rechazaron el segundo relativo a la renovación automática de los alquileres, han subrayado que afrontan estas conversaciones con una "posicion clara", que es la de la "protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica".

El EBB del PNV analizará esta tarde en su reunión semanal la situación y la evolución de las conversaciones del Grupo Vasco con el Gobierno español en relación con los textos que se quieren aprobar este martes.

En este sentido, ha apuntado que la decision con respecto al voto de "ese decreto o decretos" se tomará cuando se tenga toda la información para ello y tras un análisis en profundidad de "la letra pequeña del texto y su tramitación".