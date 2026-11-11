PNV denuncia que dos jóvenes de Egi han sido amenazadas cuando limpiaban pintadas en el batzoki del Antiguo

Pintadas en el batzoki del Antiguo en San Sebastián - PNV GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha denunciado que dos jóvenes de Egi han sido amenazadas cuando limpiaban pintadas -firmadas por el sindicato LAB- y retiraban carteles que habían sido colocados en la fachada del batzoki del Antiguo, en San Sebastián.

Según han explicado desde la formación jeltzale, un hombre se les ha acercado y, tras acusarles de estar "haciendo el trabajo de los cipayos", les ha amenazado con que "la próxima vez recibiréis dos hostias".

Ante estos hechos, la Junta Municipal del Batzoki del Antiguo ha mostrado su "rotunda condena". Asimismo, se han dirigido a quienes actúan de este modo para "decirles alto y claro que no toleraremos ni amenazas, ni insultos, ni intentos de intimidación".