El PNV destaca que el discurso de Pradales demuestra que "toma la iniciativa, lidera y marca el rumbo"

Joseba Díez Antxustegi - IREKIA

VITORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que, con su discurso en el debate de política general, el lehendakari, Imanol Pradales, ha demostrado que "toma la iniciativa, lidera y marca el rumbo de este país".

Díez Antxustegi, en declaraciones a los medios de comunicación tras la intervención del lehendakari en el debate de política general, ha subrayado el mensaje de "optimismo y esperanza" que ha planteado Pradales.

Además, ha indicado que la intervención del máximo responsable del Gobierno Vasco demuestra que se trata de un dirigente "que conoce bien las preocupaciones de la ciudadanía" porque está "pegado a la calle". "Sabe escuchar e interpretar lo que escucha para responder", ha afirmado el portavoz jeltzale, quien ha subrayado que Pradales "no se limita a eso", sino que "toma la iniciativa, lidera y marca el rumbo de este país".

En esta línea, ha explicado que el lehendakari "no se limita a responder a los problemas del presente", sino que trabaja para "construir el bienestar del futuro".