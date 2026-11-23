Aitor Esteban (PNV) en un mitin en San Sebastián - PNV

SAN SEBASTIÁN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que "parece evidente, con sólo echar un vistazo a la demoscopia, quién va a ser el próximo inquilino de la Moncloa", en alusión a PP y Vox. "Se percibe un cambio de gobierno. Y en ese contexto cobra más sentido que nunca que votes Euskadi", ha añadido.

En un mitin en el Boulevard de San Sebastián, en el que también han intervenido el lehendakari, Imanol Pradales, la presidenta del GBB del PNV, Euge Arrizabalaga, y el candidato al Congreso por Gipuzkoa, Eneko Goia, el líder jeltzale ha criticado que "el Partido Perdido", en alusión al PP, haya "regalado el sitio a la ultraderecha" de Vox en Gipuzkoa, al tiempo que ha censurado que, "tras una legislatura marcada por los casos de Ábalos y Cerdán", el PSOE "solo se escuda en el miedo a lo que pueda venir", que "no puede borrar lo que ya ha pasado".

Según ha subrayado, el lehendakari "va a necesitar un grupo vasco en Madrid, va a necesitar al grupo vasco del PNV" para "defender nuestro Concierto Económico y el Cupo, la Ertzaintza o el euskara". "Hablamos de nuestras instituciones, de la capacidad de tomar aquí decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana y hablamos de competencias, sí, pero, sobre todo, hablamos de la capacidad de decidir sobre nuestro futuro y defenderlo en un contexto complicado", ha afirmado.

El dirigente jeltzale ha advertido de que en los comicios de este domingo "se decide quién representa a Euskadi en Madrid". "No tenemos que elegir entre Sánchez y Feijóo, aquí no vamos a votar a ninguno de ellos; no están en nuestras papeletas", ha sostenido, para añadir, a continuación, que "votar PNV es votar Euskadi" y hacerlo por "el autogobierno y nuestros derechos y libertades".

Por otro lado, ha asegurado que el PNV "nunca" llegará a "un acuerdo con Vox" y ha censurado que el PP, al que se ha referido como "el Partido Perdido", pide el voto en Gipuzkoa "para Vox". "No entiendo cómo han permitido esto De Andrés y Feijóo", ha señalado.

En este sentido, ha acusado a los populares de "regalarle el sitio a la ultraderecha en Gipuzkoa". "A quien quiere acabar con todo aquello que nos hace ser quienes somos", ha lamentado.

Tras incidir en que "ese es el cambio que quiere el PP, el de abrirle la puerta, en nuestra casa, a la ultraderecha", Esteban ha puesto en valor "las capacidades" de Euskadi". "Tenemos una sociedad preparada; personas trabajadoras, emprendedoras, creativas; empresas que compiten en todo el mundo; una cultura, una lengua y una identidad que forman parte de nuestra manera de entender el mundo y la experiencia de haber sido capaces de transformar Euskadi", ha subrayado.

Además, ha defendido que "tener voz propia" en Madrid, supone "tener algo propio que decir" y también "asumir la responsabilidad de defenderlo". "Una voz que sea capaz de llegar a acuerdos, que tenga personalidad propia y que no necesite mirar a Madrid para saber qué tiene que pensar", ha reivindicado.

Así, Esteban ha señalado que "tener Grupo Vasco significa tener una agenda propia. Significa presentar iniciativas, negociar acuerdos y exigir que se cumplan" y también supone que "gobierne quien gobierne en Madrid, hay una representación parlamentaria que trabaja sobre las prioridades de Euskadi".

También ha censurado al "'establishment' madrileño, todo un sistema que nos quiere políticamente muertos", con un PSOE que "está para pocos alardes". A este respecto, ha afirmado que "tras una legislatura marcada por los casos de Ábalos y Santos Cerdán, los escándalos y la falta de nuevos presupuestos, parece que todo pasa a segundo plano cuando alguien grita que viene la derecha". "El miedo a lo que pueda venir no puede borrar lo que ya ha pasado", ha subrayado.

Además, ha denunciado que EH Bildu y PSOE, "incluso cuando parece que están hablando de temas importantes, no están diciendo la verdad. Mucho lirili y poco lerele". "EH Bildu y PSOE están diciendo todo el día que ellos son la solución, pero en los ayuntamientos gobernados por Bildu sólo se han construido cuatro viviendas protegidas en cuatro años y Sánchez es el presidente español que ha construido menos viviendas protegidas desde la transición", ha aseverado.

Así, ha señalado que la formación soberanista y los socialistas son "mucho de boquilla y nada en la práctica", y ha pedido a la ciudadanía que no se deje "engatusar". Finalmente, ha llamado a votar el domingo "con una sonrisa, con ilusión y con más fuerza que nunca, a llenar las urnas de votos por Euskadi, de votos PNV".

"MENOS ESLOGAN Y MÁS EUSKADI"

Por su parte, Pradales ha reclamado al PSOE, PP y EH Bildu "menos eslogan, menos Madrid y más Euskadi" y ha recordado que estas elecciones "no van ni de asaltar el cielo, ni de alcanzar el paraíso socialista, ni antifascista prometido", sino "de tu vivienda, tu sanidad, tu empleo, tu bolsillo, tu transporte, tu seguridad". "Va de Euskadi", ha incidido.

El lehendakari ha subrayado que "los eslóganes antifascistas no pagan nóminas, ni hipotecas" y el antifascismo "ni construye casas, ni trae el nuevo 'Topo' a Donostia". A este respecto, ha lamentado los mensajes que hacen creer a la ciudadanía que las instituciones son "algo parecido a Olentzero, con un saco lleno de regalos infinitos".

Frente a ello, ha recordado en estas elecciones hay que elegir si seguir "con el modelo de bienestar o tomar el camino de los que reivindican el cielo desde el púlpito", en alusión a los "eslóganes" de EH Bildu, y la diferencia entre "lo que dicen y lo que hacen, por ejemplo, en materia de vivienda". "Las sonrisas, los grandes eslóganes y las manifestaciones están muy bien, pero ¿qué proponen? ¿Qué proponen para resolver los problemas de la gente?", ha señalado.

Según ha recordado, "Bildu aprobó la Ley de Vivienda de Sánchez que ha sido un fracaso total" y ahora "venden un plan para construir 30.000" y dicen que "hay que incentivar el alquiler, pero votan en contra de las medidas fiscales vascas para desgravar hasta un 35% a los inquilinos vascos".

"Por cierto, gracias a nuestra revisión fiscal, los jóvenes que aplican la deducción por alquiler en Euskadi han pasado de 22.000 a 50.000 en dos años", ha defendido, para añadir que "quienes compran vivienda, han pasado de 10.000 a 48.000, deduciéndose 2.400 euros de media". "Y Bildu votó en contra", ha subrayado.

"Que se dejen de retóricas anticapitalistas y arrimen el hombro y que se pongan a trabajar en sus ayuntamientos", ha insistido.

En cuanto al PP, le ha afeado tener como única propuesta para Euskadi "aumentar la presencia del Estado" y le ha interpelado a aclarar si su intención es "respetar o cercenar el Autogobierno vasco y sus competencias". "Si más Estado son más tricornios, banderitas y cornetas, o si pretende recentralizar y atacar nuestro autogobierno, nos va a tener enfrente", ha advertido.

Arrizabalaga ha insistido en que PNV "es la mejor opción para Euskadi", porque los jeltzales son "abertzales de verdad"; creen "en la justicia social" y promueven "políticas razonables". "Lo nuestro no son los eslóganes vacíos, sino el trabajo duro; y nuestro liderazgo en las principales instituciones vascas nos sitúa en una posición que nadie más tiene", ha aseverado.

Finalmente, Goia ha defendido que "los proyectos salen adelante de la mano del autogobierno", en alusión a la nueva pasante ferroviaria de Euskotren por el Centro de San Sebastián, sobre la cual EH Bildu "no ha dicho ni una palabra estos días", al tiempo que ha señalado que el alcalde donostiarra, Jon Insausti, "necesitará que alguien le descuelgue el teléfono en Madrid para ayudarle en todo aquello que necesite nuestra ciudad".