PNV dice a EH Bildu que "las oportunidades no esperan" y ya hay "procesos de acuerdo en marcha"

Ansola apela a dar "un salto cualitativo" en autogobierno y cree que es "momento" de un pacto en Euskadi para ratificarlo en el Estado

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha afirmado que EH Bildu está "en su derecho" de plantear iniciativas de reflexión pero "las oportunidades no nos van a esperar" y ya hay "procesos de acuerdo en marcha". "Si quieren realmente trabajar por Euskadi, ahora es el momento", ha señalado, advirtiendo de que "todo lo demás suena a excusas para no acordar".

Ansola ha participado este domingo en el acto de conmemoración del 120º aniversario del batzoki de la localidad vizcaína de Durango, que ha reunido a un centenar de personas y ha contado, entre otros, con la presencia del exlehendakari Iñigo Urkullu.

El presidente del BBB de PNV ha comenzado su intervención con una condena a la situación que se vive en Gaza y Ucrania, coincidiendo con la conmemoración este domingo del Día Internacional de la Paz. "Nuestra solidaridad está con todas las personas que sufren violencia y destrucción; hoy, más que nunca, reafirmamos el compromiso vasco con la paz justa en el mundo", ha manifestado.

En su intervención ha defendido que "más autogobierno es más bienestar" y ahora, ha dicho, existe "la oportunidad de dar un salto cualitativo".

Según ha explicado, "primero para culminar el Estatuto actual, asumiendo todas las competencias pendientes" pero también se vive un contexto político que "nos puede acercar a un nuevo pacto estatutario, un pacto de altura, interno y con el Estado, que nos permita seguir creciendo, seguir fortaleciendo la nación vasca, ahora en Europa, ahora en el escenario global".

Ansola ha precisado que "un pacto de altura demanda una política de altura" y, en este sentido, ha asegurado que el PNV "va a favorecer que quienes se quedaron fuera, por interés particular o por desinterés total, participen en este nuevo pacto político de futuro". "No valen excusas, no valen líneas rojas, no valen intereses cortoplacistas o partidistas", ha subrayado.

El predidente del BBB se ha referido, en su intervención, al "proceso de reflexión" planteado este pasado sábado por el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que anunció la puesta en marcha una iniciativa de "diálogo nacional" para elaborar un diagnóstico compartido con el objetivo de "levantar un proyecto de país sólido".

"Está en su derecho. Yo solo quiero decirle una cosa, el mundo no empieza con ellos. El mundo no se detiene. Las oportunidades no nos van a esperar. Y de todo eso es plenamente consciente EH Bildu", ha manifestado el presidente del BBB.

De este modo, ha recordado que "hay procesos de acuerdo ya en marcha" y, si "quieren realmente trabajar por Euskadi, ahora es el momento". A su entender, "todo lo demás suena a excusas para no acordar".

MOMENTO DE ACORDAR

Para el líder del PNV en Bizkaia, "es el momento de acordar, de alcanzar un acuerdo en Euskadi que pueda ser ratificado en Madrid. Hoy existe una mayoría política y social en Euskadi que tiene su traslación en Madrid. Aprovechemos esa oportunidad".

Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco, ha asegurado, "va a ser un faro de compromiso con este pueblo" y estará "a la altura de las circunstancias".