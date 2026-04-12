PNV dice que optó por "la petición de cambio" en la Mancomunidad de Iparralde, donde "la lógica política es distinta"

Archivo - El presidente del BBB, Iñigo Ansola. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado que el apoyo de su partido a Alain Iriart, de EH Bai, en la elección de la presidencia de la Mancomunidad de Iparralde se debe a la "petición de cambio" que había en los municipios y responde a "una lógica política completamente distinta" a la que existe en Euskadi y Navarra. Asimismo, ha confiado en que los jeltzales tendrán "un papel fundamental" en la Mancomunidad, tras las negociaciones que ahora se abren.

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Abadiño, el presidente de la Ejecutiva vizcaína del PNV ha trasladado su felicitación a Iriart, elegido este pasado sábado como nuevo presidente de la Mancomunidad de Iparralde, en sustitución de Jean-René Etchegaray. Iriart logró la mayoría necesaria en segunda votación, en la que el candidato jeltzale Peio Etxeleku anunció la retirada de su candidatura y el apoyo al ahora nuevo presidente de la Mancomunidad.

Ansola ha enmarcado este respaldo a Iriart en "la lógica política completamente distinta" que existe en el País Vasco francés. Según ha explicado, había "un desasosiego" con el modelo de gobernanza de Etchegaray, ya que "no había un equilibrio territorial" y los municipios del interior "no estaban conformes con la gestión".

Por ello, ha subrayado, "ha habido una petición de cambio". "Y en esa lógica -estamos hablando de personas más que de partidos políticos, estamos hablando de sensibilidades-, el candidato del Partido Nacionalista Vasco ha optado por ese cambio, por un nuevo modelo de gobernanza", ha señalado.

"UN PAPEL FUNDAMENTAL"

En todo caso, ha indicado en que los representantes del PNV "van a tener mucho que decir en esa nueva Mancomunidad y, cómo no, ir reforzando la relación también con Hegoalde". De este modo, tras las negociaciones que se van a dar ahora para conformar los órganos de la Mancomunidad, ha confiado en que van a "tener un papel fundamental" en este organismo.

Preguntado por la posibilidad de trasladar lo ocurrido a Euskadi y Navarra, ha insistido en que "la lógica política es completamente distinta". "En Iparralde no funcionan por bloques políticos, es más por personas, sensibilidades de personas, formas de hacer, formas incluso del propio carácter que tienen las personas, y no como en Hegoalde que la lógica política es completamente distinta", ha manifestado.