PNV dice que está preparado y llama a defender los intereses vascos y el autogobierno de "ataques que puedan venir"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 27 de septiembre de 2026, en Foronda, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el PNV está preparado ante el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y ha indicado que Euskadi tiene que defender sus intereses y el autogobierno de "ataques que puedan venir de Madrid" y "no está para defender bloques". "El futuro del gobierno español no se decide en Euskadi", ha manifestado.

Esteban ha realizado estas declaraciones tras el anuncio de Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre, en la que se deciden en Euskadi 18 escaños al Congreso y 12 al Senado.

Tras conocerse la convocatoria, Aitor Esteban ha asegurado que "el futuro del Gobierno español no se decide en Euskadi". "Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses. Y lo que tenemos que tener todos en cuenta, la ciudadanía vasca y los representantes que vayan allí, es que están para defender esos intereses. No estamos para defender bloques", ha manifestado.

Aitor Esteban ha indicado que llevan bastantes meses trasladando que la legislatura "no podía seguir sin un mínimo común que pudiera sacar adelante propuestas concretas" porque "gobernar no es resistir".

A su juicio, gobernar es "utilizar la herramienta institucional para llegar a acuerdos y conseguir avances que vengan en beneficio de la ciudadanía".

Aitor Esteban ha asegurado que esta convocatoria no les viene "de sorpresa" y ha indicado que estaban "preparados". "Absolutamente. Lo que ahora haremos es acelerar un poquito más la elección de nuestras candidaturas tal y como exige la normativa electoral", ha avanzado.

El líder jeltzale ha afirmado que van a "elegir a los mejores candidatos", a gente que tenga claro que su prioridad es defender a la ciudadanía vasca y que tenga claras las propuestas concretas que hay que hacer, explicadas de forma sucinta y clara a la ciudadanía".

"Y para defender también nuestro autogobierno de todos los ataques que puedan venir de Madrid y para hacerlo dentro de un modelo de éxito como es el del PNV, de capacidad de diálogo, de negociación y de poder llegar a acuerdos", ha concluido.