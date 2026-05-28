PNV y EH Bildu mantienen su pulso en las municipales y forales, con un fortalecimiento pero con ventaja de jeltzales

Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto en las elecciones - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV y EH Bildu mantendrían su pulso de cara a las elecciones municipales y forales de 2027, con una fortalecimiento de ambas formaciones, aunque todavía con ventaja de los jeltzales, pese a que esta se acorta, según refleja el sondeo de EITB Focus sobre intención de voto.

La encuesta consolida "el bipartidismo" de las fuerzas abertzales, con el liderazgo claro de PNV en Bizkaia y de EH Bildu en Gipuzkoa donde aumenta representación, mientras que el PSE-EE y el PP experimentarían bajadas de dos puntos. Vox subiría en votos, pero solo en Álava superaría la barrera del 3% (llegando al 4,6%), mientras el espacio de Sumar y Podemos, si se presentan por separado, supondría un fracaso.

La encuesta sido realizada por Gizaker, con una muestra de 4.250 personas de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. El trabajo de campo se realizó entre los días 17 de abril y 13 de mayo, antes de que se conociesen las últimas noticias relacionadas con posibles casos de corrupción en el entorno del PSOE.

BIZKAIA

En Bizkaia, el PNV volvería a imponerse con claridad en unas elecciones forales en Bizkaia, aunque EH Bildu consolidaría su tendencia al alza y, en consecuencia, estrecharía la brecha respecto a los jeltzales.

La encuesta de EITB Focus sitúa al PNV en el 39,2% de los votos, el mismo porcentaje de votos que logró hace cuatro años, mientras que la formación de la izquierda soberanista crecería cuatro puntos, hasta alcanzar el 29,6%. Entre ambas formaciones sumarían cerca del 70% del apoyo electoral, siempre según los datos de intención de voto de esta encuesta.

El PSE-EE, por su parte, perdería alrededor de dos puntos y se situaría en el 14% en intención de voto. El PP también retrocedería ligeramente, hasta el 6,6%.

GIPUZKOA

En Gipuzkoa, se consolidaría la misma tendencia bipartidista que en Bizkaia, aunque se invierte la correlación de fuerzas. EH Bildu incrementaría sus apoyos, rozando el 40% de intención de voto (2,4 puntos más que los apoyos logrados en 2023), y consolidaría su dominio en el territorio.

Aunque el PNV mejoraría sus resultados, llegando al 33,7% en intención de voto (un punto más), la coalición abertzale incrementaría su distancia con respecto a los jeltzales, que llegaría a los seis puntos.

El PSE-EE lograría alrededor del 14,5% de los votos, perdiendo un punto y medio, mientras que el PP se quedaría en un 5,3% de los apoyos.

ÁLAVA-ARABA

Álava es el territorio en el que más repartido está el voto, aunque tanto el PNV como EH Bildu consolidan su tendencia al alza de los últimos años. Los jeltzales se impondrían en este territorio, aunque lo harían por un estrecho margen de menos de un punto.

El PSE-EE y el PP, mientras, bajan algo más de dos puntos, la misma proporción en la que subirían el PNV y EH Bildu. Álava es el único territorio en el que Vox superaría la barrera del 3%, llegando al 4,6%, con una subida de un punto y medio.

VALORACIÓN DE LÍDERES

En cuanto a la valoración de los líderes territoriales, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), es quien cuenta con un mayor grado de aprobación (el 54% de los alaveses encuestados aprueba su gestión), y obtiene una nota de 5,7.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza (PNV), logra un porcentaje de aprobación del 51,1% y una nota de 6,2, la más elevada entre los diputados generales. Elixabete Etxanobe (PNV), mientras, consigue una valoración de 5,9.

CAPITALES

La encuesta de EITB Focus no incluye datos sobre intención de voto en las capitales vascas, aunque sí muestra datos relativos al conocimiento y valoración de líderes en las capitales y otros nueve municipios vascos.

El grado de conocimiento sugerido de todos los alcaldes de las capitales es elevado, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto al nivel de aprobación y el promedio de valoración.

En Bilbao, el 96,2% de los bilbaínos afirma conocer al alcalde, Juan Mari Aburto (PNV), que cuenta con un índice de aprobación del 66,4%. El regidor bilbaíno recibe una valoración de 5,5 puntos sobre 10.

En Donostia/San Sebastián, su alcalde, Jon Insausti (PNV), obtiene un grado de conocimiento del 96,3 %, a pesar de que apenas suma siete meses en el cargo. Insausti logra un índice de aprobación del 66,9% y una valoración media de 6 sobre 10, la más elevada entre los alcaldes de las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca.

En Vitoria-Gasteiz, la alcaldesa Maider Etxebarria (PSE) cuenta con un grado de conocimiento del 95% y una aprobación del 48%. La primera regidora tiene una valoración de 4,8 sobre 10.