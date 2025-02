PNV, EH Bildu, PSE, PP y Podemos piden en un acto en Bilbao una paz "justa" para Ucrania

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

PNV, EH Bildu, PSE, PP y Podemos han pedido esta tarde en Bilbao una paz "justa" para Ucrania, en un acto organizado por 'Ekialde Fundazioa', 'Fundación Europa de los Pueblos' y la Comunidad 'Euskrania-UkraniaSOS', en el día en el que se cumplen tres años desde el inicio de la invasión rusa.

Este encuentro ha tenido lugar en la Plaza de la Convivencia, presidido por una gran bandera de Ucrania, con la presencia de la comunidad ucraniana residente en Euskadi. Kateryna Kaminska, coordinadora de Euskrania-UkraniaSOS, ha dado lectura del 'Manifiesto por la Paz Justa y la Convivencia', en el que ha recordado el "dolor que vive el pueblo ucraniano en sus propias carnes" y ha agradecido la labor de las instituciones vascas acogiendo a los refugiados de su país.

Asimismo, ha destacado que Ucrania sigue necesitando solidaridad y ha reclamado una paz "justa y convivencia".

A continuación, se ha dado paso a las intervenciones de los partidos presentes en el acto, donde la delegada de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 y Asuntos Internacionales del Ayuntamiento de Bilbao, Eider Inunciaga, ha denunciado, en nombre del PNV, la violación de derechos humanos "injustificable" de la invasión rusa de Ucrania, y ha pedido que termine ya esta situación que se restablezcan los derechos humanos en Ucrania y en el resto del mundo.

Desde el PSE-EE, la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, ha afirmado que no se pueden constituir una mesa de negociación si no está Ucrania en la misma, ni se puede reconstruir Ucrania "solo desde Estados Unidos y Rusia". "Ucrania y Europa también tienen que estar en esa mesa", ha instado, para reiterar su solidaridad con la ciudadanía ucraniana.

En nombre de EH Bildu, la juntera por Bizkaia Rakel Goñi ha reivindicado el diálogo para la resolución de conflictos, y la necesidad de negociaciones de paz para poner fin al escenario bélico, y ha reivindicado el derecho de Ucrania a verse representada en las negociaciones de paz. "A los Estados Unidos y a Europa les corresponde facilitar las negociaciones, no condicionarla, ni muchos menos negociar en nombre de Ucrania, sin que Ucrania se lo pida", ha dicho.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha expresado su deseo de que se logre una paz "justa y duradera" en Ucrania, lo que no se conseguirá, a su juicio, con la intervención solo de Estados Unidos y Rusia. "En esas conversaciones tienen que intervenir Ucrania y la Unión Europea, porque el desenlace de esta agresión nos afecta al conjunto de los europeos, afecta a la seguridad de Europa pero afecta también frontalmente a los valores que defendemos el conjunto de los europeo", ha añadido.

Por último, el juntero en Bizkaia y coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha lamentado los tres años de "sufrimiento, de muerte y de destrucción", y ha dicho que la solución no es convertir a Ucrania en la "filial" de Estados Unidos. "Europa no puede permitir ahora que Trump y Putin pacten la paz, porque no será justa, será un reparto colonial de los restos de esta guerra", ha dicho, para reclamar un acuerdo justo que no sea un "simple reparto de tierras".