PNV, EH Bildu y Vox arrancan su campaña en Vitoria, PSE, PP y Podemos en Bilbao, y Frente Amplio en San Sebastián

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BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV, EH Bildu y Vox arrancarán este jueves por la tarde-noche su campaña a las elecciones generales del día 29 en Vitoria-Gasteiz, mientras el PSE-EE, el PP y Podemos Euskadi lo harán en Bilbao, y 'Frente Amplio-Fronte Zabala' en Donostia/San Sebastián.

El comienzo de la contienda electoral se producirá un día después de la huelga general convocada por los sindicatos, centrada sobre todo en el problema de la vivienda, y en misma jornada en la que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados votará los decretos para hacer frente a la crisis habitacional.

La Plaza de la Virgen Blanca de la capital alavesa es el escenario elegido por el PNV para dar inicio a su campaña bajo el lema 'Defendemos Euskadi. Euskadi Zaindu', con un acto, a las 21.00 horas, en el que participarán el presidente del EBB, Aitor Esteban, el Lehendakari, Imanol Pradales, y los tres cabezas de lista al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Araba-Álava, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran.

Previamente, a las 19.30 horas, EH Bildu ofrecerá su primer mitin de campaña en la Plaza Santa Bárbara de Vitoria-Gasteiz, con el eslogan de 'Posible Egin. Garantía y Derechos'. En él intervendrán el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, junto a Oskar Matute e Idurre Bideguren, que lideran las listas de la formación soberanista al Congreso y Senado por Bizkaia, y Mikel Otero, que encabeza la plancha a la Cámara baja por Álava.

Les acompañará Rocío Vitero, cabeza de lista y candidata a la alcaldía de la capital alavesa de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

El PSE-EE, por su parte, dará el pistoletazo de salida a su campaña a las 19.00 horas en el Muelle Juan de la Sota de Bilbao, junto a Itsasmuseum, con la intervención de su líder, Eneko Andueza, y el portavoz en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López. Además, tomarán la palabra Rafaela Romero y Javier Hurtado, que encabezan las listas a la Cámara baja por Gipuzkoa y Álava.

También el PP abre la contienda electoral en la capital vizcaína, a 19.30 horas, en el hotel Catalonia, con un acto que contará con la presencia de presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y los tres cabezas de lista al Congreso por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Iñaki Oyarzabal, Esther Martínez y Jon Echeverría.

'Frente Amplio-Fronte Zabala' --que agrupa a Sumar, Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo- arrancará su campaña en la sala Thalassa de Donostia/San Sebastián (encima del Aquarium), a las 17.30 horas, con un mitin que correrá a cargo del cabeza de lista por Bizkaia, Lander Martínez, y de los también candidatos a las elecciones generales Lidia Ucher, Damián García-Moreno, Alba Gutiérrez, Sergitz Moreno y Samira Raiss.

Podemos Euskadi, por su parte, estará a las 18.00 horas en su sede de Bilbao (Carnicería Vieja 2) en un mitin en el que intervendrán los cabezas de lista al Congreso por Bizkaia y Álava, José Manuel de Pablos y Garbiñe Ruiz, y al Senado por Gipuzkoa, Yolanda Martín.

Por último, Vox hará una pegada de carteles a las 20.00 horas en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, aunque su acto central será en Vitoria con su parlamentaria, Amaia Martínez, y el juntero alavés y cabeza de lista al Congreso por Álava, Jonathan Romero.

ELECCIÓN DE 18 DIPUTADOS Y DOCE SENADORES

El 29 de noviembre, en Euskadi se elegirá a 18 de los 350 diputados existentes en el Congreso, en concreto, ocho por Bizkaia, seis por Gipuzkoa y cuatro por Álava. Además, se designará a doce senadores, cuatro en cada territorio.

En las pasadas elecciones de 2023, PSE-EE, PNV y EH Bildu obtuvieron cada uno cinco escaños en la Cámara baja, aunque los socialistas ganaron en votos, seguidos de los jeltzales y, en tercer lugar, aunque a muy poca distancia, la coalición soberanista. El PP, por su parte, logró dos escaños y Sumar uno. En el Senado, PSE-EE, PNV y EH Bildu consiguieron cuatro representantes cada uno.